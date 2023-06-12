Заемщику накинули срок по совокупности

Петербуржца Никиту Солянина приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима за мошенничество, связанное с займами миллионов рублей у своих знакомых под предлогом инвестиций в бизнес по поставкам медоборудования и рыбьих хребтов. Мужчина долгое время кормил приятелей обещаниями, что вложения окупятся с головой и принесут высокий доход. Никаких подтверждений своей предпринимательской деятельности за несколько лет он так и не предоставил, однако продолжал раз за разом одалживать крупные суммы, пока терпение кредиторов не закончилось и они не обратились в правоохранительные органы. Это второе уголовное дело в отношении осужденного. В прошлом году он уже получил срок за аналогичное преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным 30-летнего Никиту Солянина в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным 30-летнего Никиту Солянина в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным 30-летнего Никиту Солянина в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Начиная с 2015 года молодой человек уговорил двоих знакомых финансово поучаствовать в якобы выгодных проектах: один был связан с закупкой зарубежного медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний, которое подсудимый намеревался продать в российские больницы по госконтрактам, а другой — с поставками рыбных субпродуктов для пищевого производства, а именно хребтов. С каждого он взял под расписку примерно по 6–7 млн рублей. Однако никаких документов, подтверждающих наличие товаров, за все время господин Солянин так и не предъявил.

Каждый раз фигурант находил какие-либо отговорки, с помощью которых ему не только удавалось убеждать партнеров, что дело не приносит обещанную прибыль исключительно по техническим причинам, но и получать все новые займы. Из-за давней истории отношений приятели верили ему на слово. Суммы, которые они одалживали ему, варьировались от 700 тыс. до 3 млн рублей.

В какой-то момент Никита Солянин перестал выходить на связь со своими компаньонами. Единственная информация, которой он поделился, было короткое сообщение по телефону, что у него возникли проблемы. Объявился он только через пару лет — в 2017 году, чем, по понятным причинам, вызвал большой интерес не только у своих друзей, которые накопили за все время к нему немало вопросов, но и у правоохранительных органов. Материалов для уголовного дела на тот момент скопилось уже достаточно, однако были и гражданские суды, в которых фигуранту удавалось заключить с кредиторами мировую под обязательство вернуть долги. Позже один из потерпевших сообщил следователю, что в один из дней Никита Солянин признался, что он на мели и все его бизнес-проекты не существуют в реальности.

В качестве обеспечительных мер по договору молодой человек убедил двоих приятелей оформить на себя принадлежащий ему земельный участок в Приозерском районе Ленинградской области с последующим его выкупом, но сделка в итоге не состоялась. После этого гражданское дело переросло для Никиты Солянина в еще одно уголовное.

В 2022 году суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии за мошенничество, однако позже нашлись и другие кредиторы. По данным прокуратуры, за все время Никита Солянин получил более 82 млн рублей. По совокупности с прошлым приговором Василеостровский райсуд дал ему четыре с половиной года в исправительной колонии общего режима. Сам подсудимый свою вину признал и ранее просил судью не затягивать процесс.

Андрей Кучеров