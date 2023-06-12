В Тутаеве мальчик выпал из окна многоквартирного дома

В Тутаеве Ярославской области из окна 8 этажа выпал мальчик 2020 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

По данным регионального МВД, происшествие случилось 11 июня на улице Советской. По предварительной информации правоохранительных органов, мальчик находился в гостях вместе с матерью. Ребенок после падения был госпитализирован с травмами.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова