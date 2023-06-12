В ДТП на трассе под Петербургом погибли мужчина и женщина

В понедельник, 12 июня, крупное ДТП произошло на трассе «Керро — Грузино» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, авария случилась в 12:41 на 3-м километре автодороги. 38-летний водитель Range Rover не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Kia Optima с 36-летним мужчиной за рулем. В результате водитель Kia, а также его 33-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Мужчина за рулем Range Rover и его 41-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, уточнили в полицейском главке.

По данным 78.ru, столкнувшиеся машины также снесли остановку общественного транспорта.

В настоящий момент по факту смертельного ДТП в Ленобласти проводится проверка.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте