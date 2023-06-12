Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами госпремий рассказал, что регулярно проходит медицинские осмотры для проверки здоровья. Об этом он сказал в ответ на пожелания здоровья участников мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Ивановскую область, 2020 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Ивановскую область, 2020 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Регулярно прохожу медосмотры. Это, наверное, надо все-таки делать»,— сказал президент на встрече в Кремле (цитата по ТАСС).

Академик РАН Геннадий Сухих, один из лауреатов госпремии, пожелал Владимиру Путину продолжать его тренировки, отметив, что они очищают организм от «ненужных клеток». «Будем очищаться от ненужных клеток»,— ответил глава государства.