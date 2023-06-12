В Ельцин Центре в Екатеринбурге прошло торжественное вручение государственных флагов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В торжественной церемонии в честь Дня России участие принял заместитель губернатора региона Олег Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики региона Фото: Департамент информационной политики региона

По данным правительства, государственные флаги торжественно вручили патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. «Мы всегда ощущаем вашу крепкую руку, душу и сердце. Яркий тому пример — вклад добровольцев в ликвидацию пожаров в Свердловской области. Искренне желаю вам всем успехов и побед!»,— отметил Олег Чемезов.

В ходе церемонии Олег Чемезов вручил благодарственные письма губернатора региона свердловчанам, которые отличились активной гражданской позицией и проявившим себя в общественной деятельности.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, регион продолжает динамично развиваться, а по итогам прошлого года отмечается рост в ряде показателей. «Продолжилась реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, рост производительности труда и заработной платы, обеспечение импортонезависимости, повышение качества жизни людей»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

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