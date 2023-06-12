Краснодарстат: за месяц на Кубани подешевели овощи, но подорожали медуслуги и аренда жилья

Краснодарстат рассказал о динамике цен на Кубани за последний месяц. По подсчетам специалистов, в мае по сравнению с апрелем 2023 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Краснодарскому краю составил 100,46%.

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«В мае прирост цен на отдельные виды плодовоовощной продукции составил: на капусту белокочанную в 2,4 раза, морковь – на 28,6%, лимоны и лук репчатый – на 16,4%, картофель – на 15,6%, свеклу столовую – на 13,5%, чеснок – на 8%, яблоки – на 5,4%... Вместе с тем снизились цены на огурцы на 48,2%, помидоры – на 30,1%, виноград – на 6,5%, зелень – на 5%»,– говорится в сообщении Краснодарстата.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров значительное повышение цен было отмечено на сахар (+6%), в пределах 2,1-4,2% цены повысились на отдельные виды кондитерских изделий, рыбо- и мясопродуктов, напитки газированные, мороженое, вермишель и пр.

На 1-1,7% повысились цены на чай зеленый, кофе натуральный в зернах и молотый, муку, кисломолочные продукты, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, и пр.

Одновременно, по подсчетам Краснодарстата, на 9,5% снизились цены на яйца, масло подсолнечное и оливковое – на 5,6% и 4,1% соответственно, крупу гречневую-ядрицу – на 4,1%, чай черный байховый пакетированный – на 4%, молоко питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2,3% и 1% соответственно.

Заметно в мае повысились цены на газовое моторное топливо (+18,6%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно важным, выросли в пределах 1,1-3,9%. Одновременно на 3% снизились цены на поливитамины. На 1,2-1,9% стали дороже некоторые лекарственные препараты, относящиеся кк жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

Повысилась стоимость отдельных видов услуг зарубежного туризма в пределах 3,2-26,6%. Цены на санаторнооздоровительные услуги выросли на 15,3%. На 14,7% подорожал первичный прием у врача. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 13,2%. В тоже время снизилась стоимость авиаперелета в салоне экономкласса на 26,4%. Поездки на отдых в Египет подешевели на 9,5%, услуги аренды автомобилей – на 2,6%.

Стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир у частных лиц выросла на 2,7% и 1,6% соответственно.

Наталья Решетняк

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