Познавая белый свет

Сериал Михаила Вассербаума «Красный Яр», премьера которого состоялась на телеканале НТВ в конце января,— пример того, как можно придумать увлекательную историю, представить местные достопримечательности и показать красоту природы.

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Съемки проходили в нескольких десятках мест — от собственно Красноярска до знаменитой ГЭС и национального парка «Красноярские Столбы»

Шушенское

Действие сериала развивается в двух временных пластах: в 1863-м, во времена отечественной «золотой лихорадки», развернувшейся в том числе и на просторах Енисейской губернии, и в настоящее время.

Роль Красноярска, где происходят основные события исторической части, куда стекаются беглые каторжники и прочие сомнительные личности, куда приезжает работать горный инженер Павел Никитин (Петр Рыков), где чувствует себя королем жестокий и всесильный купец-золотодобытчик Никифор Плахов (Артем Рудой), а в скитах прячутся староверы, досталась Шушенскому. Название это новому поколению зрителей мало что говорит. Сегодня Шушенское, в советский период ассоциировавшееся исключительно с вождем мирового пролетариата, не только мемориальный комплекс его имени, но и тщательно воссозданный историко-этнографический заповедник. Масштабную реконструкцию села провели к столетнему юбилею Ильича. По счастью, здесь мало что изменилось за такой срок: два десятка отлично сохранившихся деревянных домов привели в порядок, добавив еще несколько построек из ближайшего села. По сути же, Шушенское — настоящий мемориал крестьянской жизни и быта уже почти полуторавековой давности, где проходят тематические и театрализованные экскурсии, мастер-классы и фольклорно-развлекательные программы.

Минусинск

Город сперва фигурирует в диалогах современных героев: историк Виктор Антонов (Макар Запорожский) рассказывает о нем «русской француженке» Натали (Софья Шуткина), а затем материализуется на экране. Это было место, куда на протяжении более полувека отправляли в ссылку осужденных по политическим статьям: народников, социал-демократов, марксистов, участников крестьянских бунтов. Сосланный студент Родион Неверов (Никита Косачев) упоминает Михаила Буташевича-Петрашевского — того самого, что организовал революционный кружок имени себя, за участие в котором едва не поплатились жизнями несколько десятков человек, включая писателя Достоевского. Сперва Петрашевский отбывал срок в Восточной Сибири, затем жил как ссыльнопоселенец в Иркутске, а после, за бунтовские настроения, был перевезен в Шушенское Минусинского округа.

Но Минусинск известен не только этой частью своей истории. В 1877 году здесь открылся публичный музей, организованный, как водится, силами местного энтузиаста — провизора Николая Мартьянова. Год спустя заработала публичная библиотека. В конце XIX — начале ХХ века в городе развернулось активное строительство и его внешний облик существенно изменился. В числе исторических зданий, которые сохранились до настоящего времени, дом купца Н. П. Пашенных, Драматический театр (построен в 1888-м), дом купца Г. М. Вильнера (ожидает реставрацию), дом купчихи М. С. Беловой.

Красноярская ГЭС

Грандиозная постройка, возведенная в 1950-х на реке Енисей неподалеку от Дивногорска, появляется уже в первой серии «Красного Яра». Идея использовать во благо советского народа ресурсы сибирских рек появилась в конце 1920-х, поисковые работы начались в 1930-х. Вернулись к проекту уже после войны: в 1955-м сюда начали стекаться энтузиасты соцстроительства. Ударная комсомольская стройка шла почти двадцать лет: первую очередь запустили в 1967-м, последнюю в 1971-м. Красноярская ГЭС долгое время считалась самой крупной в мире и самой мощной в СССР.

Часовня Параскевы Пятницы

Современные герои — француженка Натали и историк Виктор — идут по маршруту золотоискателей XIX века и на их пути возникают не только города и села, но и реальные исторические объекты. Например, один из главных символов Красноярска — часовня Параскевы Пятницы, построенная на вершине Караульной горы (Кум-Тигей).

По одной версии сперва здесь стоял языческий храм татар-качинцев. Затем на его месте казаки возвели сторожевую вышку, а в начале XIX века купец Новиков построил часовню, в благодарность за чудесное спасение из бурной реки.

По другой версии часовня (разумеется, деревянная) была поставлена в честь избавления от неприятеля. К середине позапрошлого столетия здание внутри и снаружи заметно поизносилось и за три года архитекторы Алфеев и Набалов возвели уже каменную церковь. Проект спонсировал местный золотопромышленник Петр Кузнецов.

Отметились здесь не только нувориши, но и деятели науки и искусства. Художник Василий Суриков писал этюды — удачное местоположение сделало часовню одним из лучших видовых мест, а изобретателю радио Александру Попову в августе 1877 года довелось наблюдать солнечное затмение, о чем любезно сообщает мемориальная доска, размещенная на одном из фасадов.

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Одной из ключевых локаций, на которой разворачиваются события прошлого и настоящего и где сходятся в финальной схватке герои сюжета XIX века и нынешнего времени, стал национальный парк «Красноярские Столбы».

История его создания — пример активной низовой инициативы постреволюционных лет. Основали парк 30 июня 1925 года во имя спасения и защиты внушительных размеров природных площадей, главной достопримечательностью которых и являются те самые «столбы» — скалы, образовавшиеся из застывшей вулканической магмы и вышедшие на поверхность в результате многовекового выветривания и вымывания.

Скальные объекты любовно поименованы либо крестьянами и охотниками, либо их покорителями — столбистами, формирование общности которых началось аж в 1850-х. В первом случае бытуют названия, отсылающие к тюркским языкам: Абатак, Каштак, скалы Такмак, Кизямы, Таганай, Кармагульники, во втором связаны с конкретным «образом»: Внучка, Бабка, Дед, Перья, Львиные Ворота, Слоник. Всего же таких живописных сиенитовых останцев, вокруг которых можно гулять или осваивать под присмотром опытных инструкторов, больше сотни.

Наталия Эфендиева