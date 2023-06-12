В Петербурге задержали мигранта, выстрелившего соотечественнику в лицо

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга задержала уроженца одного из государств ближнего зарубежья, в ходе конфликта в магазине выстрелившего из травматического оружия в своего соотечественника. Как сообщает пресс-служба полицейского главка города, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт между двумя иностранцами произошел вечером 11 июня в магазине на улице Брянцева, 11. Точные его причины неизвестны.

«Установлено, что, около 20:40 в магазине, в результате конфликта, неизвестный произвел выстрел из пневматического пистолета в лицо 23-летнему кассиру, гражданину одного из государств ближнего зарубежья, и с места происшествия скрылся»,— говорится в сообщении.

Злоумышленника поймали возле того же дома неподалеку от магазина. В его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте