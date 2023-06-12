Структуры Виктора Харитонина купили Краснокамский бумкомбинат на заемные средства

В ЕГРЮЛ внесена информация об обременении залогом долей инвесткомпании Augment Investments Limited и подконтрольного ей ООО «Лес Инвест Холдинг» в уставном капитале ООО «Кама», которое управляет активами Камского целлюлозно-бумажного комбината. По данным «СПАРК-Интерфакс», сведения об обременении долей обоих учредителей внесли в реестр 7 июня. Залогодержателем является ПАО «Сбербанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, близкий к «Каме», пояснил, что Augment Investments Limited приобрела предприятие на заемные средства.

Напомним, в начале этого года банк «Открытие», которому «Кама» принадлежала с 2018 года, продал ее компании Augment Investments Limited предпринимателя Виктора Харитонина, совладельца «Фармстандарта». По данным «Ъ-Прикамье», итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. В конце мая Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%, а 99,9% теперь принадлежат недавно учрежденному инвесткомпанией ООО «Лес Инвест Холдинг».

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона. Выручка в 2022 году — 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб.