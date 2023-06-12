В Исаакиевском соборе состоялось богослужение в честь 165-летия освящения храма

В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге в честь 165-летия со дня его освящения состоялось праздничное богослужение. Божественную литургию в храме провел митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Богослужение стартовало в 08:45, после него вокруг храма прошел крестный ход. С 13:00 храм снова открылся для посетителей как музей, сообщили в пресс-службе ГМЗ «Исаакиевский собор».

Исаакиевский собор был заложен в 1819 по проекту Огюста Монферрана и освящен в день церковной памяти преподобного Исаакия Далматского 12 июня 1858 года митрополитом Григорием (Постниковым).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте