Прокуратура проверяет сообщения СМИ о переполненном «Орлане» Челябинск – Екатеринбург

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при перевозке пассажиров поездом «Орлан» по маршруту Челябинск – Екатеринбург.

Как сообщают в Уральской транспортной прокуратуре, поводом для инспекции стали публикации в СМИ о том, что в рельсовом автобусе количество пассажиров значительно превышало число мест для сидения, и многим пришлось ехать стоя.

В субботу Свердловская пригородная компания, обслуживающая «Орлан», сообщила, что на период по 13 июня «в связи с большой популярностью» количество вагонов в поезде увеличено с трех до четырех.

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