Страна синих озер

Отдых в Карелии никогда не выходил из моды. По крайней мере, среди жителей Северо-Западного региона. Майские праздники, Новый год, летние каникулы, любые выходные — Карелия рядом, транспортное сообщение налажено, да и дороги в республике очень хороши — автомобилистам на радость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композиция «Рыбаки» на Онежской набережной в Петрозаводске

Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ Композиция «Рыбаки» на Онежской набережной в Петрозаводске

Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ

Притягательна же Карелия прежде всего своей природой — избитый факт, который, тем не менее, манит тысячи и тысячи путешественников, жаждущих спокойного уединенного отдыха в красивейших, почти не тронутых цивилизацией, местах. Итак, экотуризм по-карельски: куда ехать и где его искать?

Ладожские шхеры

Самое популярное и, без преувеличения, самое живописное место Карелии. Да, тотального уединения вы здесь не найдете: туристов тут, особенно в разгар лета, немало. Однако это неудобство полностью компенсируется невероятной красоты видами. Вырастающие из воды скалы, покрытые редкой растительностью, безупречная гладь Ладожского озера особенно хороши на закате.

Прогулки на катере по шхерам предлагают практически в каждом населенном пункте северного и северо-западного побережья Ладоги — это Лахденпохский, Сортавальский и Питкярантский районы. При соответствующей подготовке и наличии опыта можно отправиться по шхерам на байдарках или каяках: найти пункт проката не составит труда. Ну а для желающих с головой окунуться в романтику водных походов, турфирмы организуют прогулки по Ладоге продолжительностью от двух дней.

Прогулку по шхерам нередко комбинируют с посещением Койонсаари — острова в Лахденпохском районе (то есть ближайшем к Петербургу). Стартует плавание в таком случае из поселка Вятиккя, который, помимо всего прочего, может похвастаться солидной и интересной историей: начать хотя бы с того, что первые люди здесь поселились еще 7000 лет назад.

Остров же Койонсаари чрезвычайно фотогеничен и разнообразен ландшафтами: здесь и крутые скалы, стремительно уходящие в воду, и тихие бухты, и пляжи с белым мелким песком, благодаря которым Койонсаари иногда называют «карельским Баунти».

Костомукшский заповедник

Расположенный почти у границы с Финляндией, этот заповедник долгое время (более 30 лет) был закрыт для посетителей: его открыли лишь в 2010-х. Правда, для его посещения потребуется особое разрешение, да и гулять по заповедным тропам можно лишь в сопровождении гида. Тем не менее оно того стоит.

В распоряжении туристов несколько маршрутов, большая часть из которых работает только в летний сезон. Самый интересный и популярный — «Тропа коробейников», прогулка по которой — отличный шанс не только насладиться природными ландшафтами, но и пополнить копилку знаний. Тропа протяженностью десять с небольшим километров (есть и детский маршрут на 2,5 км) имеет более чем 200-летнюю историю. Когда-то давно маршрутом пользовались коробейники, то есть торговцы-разносчики: по этой дороге они перемещались между деревнями и хуторами северной части озера Каменного и финскими поселениями. То тут, то там на тропе встречаются «следы» тружеников торговли из прошлого: например, зарубки на деревьях. Деревья, кстати, в заповеднике очень старые: большинству — более 130 лет, многие перешагнули возраст в 300 лет.

Больше знаний о жизни аборигенов можно почерпнуть, если отправиться на лодках по Каменному озеру (это крупнейшее озеро заповедника). Известно, что в древности люди предпочитали селиться на берегах водоемов, так что информации о том, как и чем жили древние карелы, подкрепленной сохранившимися остатками древних поселений, будет в избытке. Маршрут несложный и рассчитан на несколько дней.

Онега

Онежское озеро — второе крупнейшее пресноводное озеро Европы (первое место у Ладожского озера). Как и Ладога, Онега появилась в результате таяния ледника. В переводе с саамского, по одной из версий, «онего» означает «озеро с песчаным дном». Интересно, что южная и северная части озера сильно различаются внешне. Если на юге его воды омывают по большей части ровные песчаные берега, то северная часть озера совсем иная — с отполированными ледниками гигантскими гранитными валунами (их еще называют «бараньи лбы») и изрезанной береговой линией, там и тут образовывающей так называемые «губы» — узкие длинные заливы.

Уницкая губа — одна из самых известных и живописных. А еще она самая протяженная на Онежском озере: имея ширину в 2–4 км, губа вдается в береговую линию почти на 50 км. Здесь нет заводов и промышленных предприятий, крупные суда обходят эту местность стороной, да и в целом тут достаточно малолюдно, а значит, есть тот самый шанс побыть наедине с природой, к тому же чистейшей.

До Уницкой губы можно добраться самостоятельно — на автомобиле, лодке, катамаране или катере. В первом случае ваша цель — деревня Уница. Природу губы можно исследовать как по береговой линии, так и по воде, что, конечно, привнесет в путешествие совершенно особый колорит и раскроет Карелию с лучшей из ее сторон.

Еще одно место силы на Онежском озере — Шардонский архипелаг. Состоит он из 40 скалистых островов вулканического происхождения, а высота берегов некоторых достигает 20 метров. Сюда приезжают за спокойствием и уединением, а еще — ради рыбалки. Идеальный вариант — приехать на Шардоны с палаткой, разжечь костер и наслаждаться отдыхом. Интересно, что в отличие от большинства мест Карелии, на архипелаге нет ни гнуса, ни мошкары, ни комаров. Единственный минус — капризная погода, которая может меняться несколько раз в день. Зимой это место любят кайтеры: ветер правит бал здесь на полную катушку.

У самого Белого моря

Кроме рек (их в Карелии насчитывается почти 27 тыс.) и озер (свыше 60 тыс.) здесь есть и море. То самое Белое море. На его берегах расположены две особо охраняемые территории: заказник «Полярный круг» и Кандалакшский заповедник.

Несмотря на суровый характер, Белое море — настоящий кладезь всевозможных развлечений, причем как для взрослых, так и для детей. Это и экскурсии по прибрежным деревням, и морские прогулки — с рыбалкой и без, и путешествия по островам и архипелагам, и походы за ягодами и грибами, и романтические пикники у костра, и даже дайвинг со снорклингом.

Для тех, у кого в крови бурлит адреналин (или, напротив, есть жажда восполнить его запасы), есть экстремальные варианты посещения Белого моря. Например, со сплавом по реке Кереть. Этот классический поход (туристы по нему сплавляются уже много десятилетий): он несложный, подходит для новичков и в зависимости от программы занимает от 5 до 10 дней. Часть маршрута проходит по реке, местами бурной, местами довольно спокойной, часть — по Белому морю, вход в который преграждают мощные пороги.

Еще один вариант сплава к Белому морю лежит по Калге — небольшой, но норовистой речке. Вытекает она из расположенного на севере Карелии Энгозера и проходит по малонаселенной, но очень живописной местности.

Впрочем, экологически правильный отпуск в Карелии может состояться и вне известных туристических достопримечательностей. Хотите абсолютного уединения? Вбивайте в поисковую строку «дом на острове» — и выбирайте. Среди них точно есть домики, кроме которых на острове нет ничего и никого. Лодка — чтобы добраться до большой земли (она, как правило, очень недалеко), нехитрая обстановка, мангал, дровница, снасти для рыбалки. Выдыхайте — вы в Карелии!

Алина Богданова