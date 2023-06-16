Русский стиль в Северной столице

Петербург — как известно, самый европейский город России. Его планировали и строили архитекторы из Европы, так что исконно русского здесь не так много, как в других российских городах. И все-таки национальные жемчужины есть и в архитектуре, и в дизайне, надо только знать, где их найти.

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Стиль, который принято называть неорусским, или псевдорусским, стал популярным в отечественном искусстве в конце XIX — начале ХХ века. Патриотические мотивы, возвращение к своим корням, интерес ко всему исконному — все это проявилось в разных сферах жизни общества. В 1903 году в Зимнем дворце состоялся знаменитый костюмированный бал, самый роскошный в истории Императорского дома Романовых — все гости были наряжены в русские костюмы допетровского времени, исполненные с блестящим мастерством, по эскизам художников того времени. «…Впечатление получилось сказочное,— писал очевидец события,— от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах».

В это же время и чуть раньше в Петербурге начали появляться дома и интерьеры в неорусском духе — с нарочитым, утрированным декором, яркими декоративными деталями. «Неорусскость» по сравнению с чистотой и лаконичностью древнего исконно русского стиля выглядит эдакой сказочностью, что само по себе необычайно интересно. Где же сегодня можно увидеть эти свидетельства ушедшей эпохи?

Спас на Крови

Храм возведен в 1883–1907 годах на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II. Его преемник, Александр III, распорядился построить храм в исконно русском стиле — средства собирались по всей России. Авторами проекта стали архитектор Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев). Строительство длилось 24 года. В процессе работы мастера тщательно изучали храмы, возведенные в Москве и Ярославле в XVII веке. В 1930-е годы Спас на Крови чуть было не разобрали, он уцелел только благодаря мужественному противостоянию музейщиков. Пять глав храма покрыты ювелирной эмалью, нанесенной на медные пластины, узор каждой главки не повторяется. Кстати, такая техника покрытия куполов использовалась тогда впервые — до этого она применялась только в ювелирных украшениях. Сегодня храм имеет статус музея.

Дом Басина

Доходный дом архитектора Басина, построенный в 1878–1879 годах по проекту самого архитектора на площади Островского, справа от главного входа в Александринский театр,— одно из первых зданий в псевдорусском стиле в Петербурге. В свое время здание подвергалось критике из-за того, что нарушает архитектурный ансамбль площади. Дом похож на нарядный терем, фасад обильно декорирован: тут и наличники, и кокошники, и лепные узоры, напоминающие резьбу по дереву, эркеры и пилястры.

Выставка в Эрмитаже

В Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка «Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II». В экспозиции более 100 экспонатов, среди которых живопись, графика, мебель, изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, а также костюмы и ткани, отмечается на сайте Эрмитажа. «Поддержанное Николаем I с подачи министра просвещения Уварова триединство "самодержавие, православие, народность" как главное кредо его правления нашло отклик среди многих деятелей искусства. Они стали искать источники вдохновения в старинных рукописях, памятниках архитектуры, народном крестьянском творчестве. В целом это способствовало заметному подъему национального самосознания».

Музей-усадьба Николая Рериха в Изваре

В деревне Извара в Волосовском районе под Петербургом находится старинная русская усадьба художника, ученого, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. Семья Рерихов владела Изварой с 1872 по 1900 год. Музей здесь был открыт в 1984 году. Эта усадьба, говоря современным языком,— настоящая экосистема с постройками XVIII — начала XX века, со старинным парком и родниковыми озерами. В доме сохранились уникальные предметы быта, созданные в мастерской художника: например, мебель в неорусском стиле. Здесь можно увидеть и ранние работы Рериха, эскизы его фресок, личные вещи того периода.

Интерьеры дома Бажанова

Сегодня в этом здании на улице Марата работает Детская библиотека истории и культуры Петербурга. И это единственный дом в Петербурге в стиле северного модерна, сохранивший свои подлинные интерьеры в духе национального романтизма. Войти сюда можно в часы работы библиотеки. Филадельф Геннадьевич Бажанов возглавлял богатую торгово-промышленную компанию. Жилой дом для работников компании и членов товарищества был построен в 1907–1909 годы по проекту архитектора Павла Алешина — это его единственная работа в Петербурге. Бажанову принадлежала одна из 40 квартир. В доме также были предусмотрены «зал заседаний, общежитие, кухни, столовые, кладовые, прачечные, конюшня. Во всех подвалах и под всем поддворовым пространством были устроены служебные помещения. В доме работало паровое отопление, не прекращалось горячее водоснабжение, работала система кондиционирования».

В обширной квартире Бажанова с приемной, кабинетом, гостиной, фойе, малой и большой столовых сохранились в том числе и камины. Самый знаменитый из них — майоликовый камин «Вольга и Микула», эскизы декора по мотивам русской былины создавал Михаил Врубель. А большую столовую украшал фриз, созданный на заказ Николаем Рерихом. Этот фриз состоит из семи больших и 12 малых полотен. В 1960-х годах он был перенесен в Русский музей.

Ювелирный дом Roman Nikonov

Этот ювелирный бренд создает премиальные украшения по мотивам русских сказок. Как отмечает его основатель Роман Никонов, прежде чем разработать темы для коллекций и дизайн украшений, «мы долго изучали быт, жизнь, традиции царской и княжеских семей — так вышли на тему русских талисманов, древнего фольклора, заложенного в нашем культурном коде. Если глубже, то мы работаем с волшебными символами удачи. Вот щука, исполняющая три желания, или кощеева игла, сулящая здоровье, силу победы и достижений. Есть изящная подкова на удачу и любовь. Еще мы хотим напомнить людям о детстве, о той легкости и свободе, которая была нам присуща». Поэтому все коллекции бренда обладают символизмом — в каждом изделии заключен свой символ: любовь, удача, процветание, здоровье, сила и другие. В ювелирном доме Roman Nikonov в центре города сегодня представлены коллекции «Сказки», «Морозные сказки», «Сказочный лес», «Классическая»: кольца, серьги, пусеты, браслеты, подвески, каффы. Украшения — с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами выполнены из золота 750-й пробы.

Альбина Самойлова