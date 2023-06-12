За сутки на дорогах Воронежской области произошло больше 70 ДТП, два человека погибли и еще 11 получили травмы

Воронежские полицейские проводят проверки по фактам двух ДТП, в результате которых погибли люди.

Так, примерно в 1.20 в Панинском районе на 738 километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, 51-летний житель Белгородской области управлял автобусом «Неоплан» и при совершении обгона допустил наезд на неустановленного пешехода. Мужчина, на вид 50-55 лет, шел по левому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП он скончался на месте.

11 июня примерно в 17.50 в Богучарском районе на 739 километре трассы «Дон» 37-летний житель столичного региона управлял мотоциклом «Хонда» и, по предварительным данным, не справился с ним, допустив опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир мотоцикла, 37-летняя москвичка, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, водитель с различными травмами госпитализирован в больницу.

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 71 дорожное происшествие. Из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – пять, в районах области – 22. В двух ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, погибли - двое.

Владимир Зоркий