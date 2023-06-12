Благоустройство аллеи перед театром кукол в Уфе подорожало до 123 млн рублей

Управление капстроительства (УКС) администрации Уфы объявило повторный конкурс по благоустройству аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол. Его стоимость выросла со 104,5 млн руб. до 123,5 млн руб. Средства будут выделены из средств бюджетов республики и города. Итоги конкурса подведут 4 июля. Ранее УКС уже подводило итоги конкурса. Победителем было признано уфимское ООО «Уралагротехсервис», предложившее выполнить работы за 102,5 млн руб.

В конце мая управление ФАС России по Башкирии обнаружило нарушения в конкурсной документации. Как установили в УФАС, заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ, что ограничивает конкуренцию и сокращает количество участников. УКС выдано предписание об аннулировании конкурса.

В новой закупке перечень работ остался прежним: подрядчик должен до начала декабря выполнить миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ластрочкиного гнезда и других объектов, облицевать стены расположенного в аллее замка, уложить тротуарное покрытие и озеленить территорию, а также смонтировать систему освещения и видеонаблюдения. На территории необходимо установить урны, скамьи, подвесные качели, игровой комплекс. В названии закупки добавилась фраза «выполнение комплекса технологически и функционально связанных работ».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте