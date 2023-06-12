В Томске рабочие застряли в накренившейся строительной люльке на 16 этаже

Двое рабочих, выполнявших покраску фасада многоэтажного здания в Томске, не смогли самостоятельно выбраться из накренившейся строительной люльки. Сообщение об обрыве подвесной строительной люльки на уровне 16 этажа строящегося дома поступило в дежурные службы сегодня в 9:14 местного времени.

«На месте происшествия, спасатели определили, что произошло опрокидывание противовеса подвесной люльки на крыше дома»,– сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе. Спасатели поднялись на крышу и вскрыли окно в подъезде. Строители были эвакуированы с применением альпинистского снаряжения.

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Анна Егорова