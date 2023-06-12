В Ярославской области два жилых дома тушили шесть часов

В поселке Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области горели два жилых дома. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поречье-Рыбное

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Поречье-Рыбное

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О возгорании домов №33 и 35 по улице Ленинская стало известно в 15:06 дня 11 июня, пожар был ликвидирован в 21:30 вечера.

«В результате пожара в доме №35 повреждено чердачное помещение на площади 78 кв.м., повреждены пристройка на площади 18 кв.м. В доме №33 кровля уничтожена на площади 200 кв.м., уничтожен пристрой с баней на площади 80 кв.м. Дом поврежден внутри по всей площади. Вынесены 7 газовых баллонов. Пострадавших нет»,— рассказали в областном управлении МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 4 пожарных машины и 18 сотрудников МЧС.

Андрей Иванов