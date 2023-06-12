Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием скорой помощи в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля LADA Granta и машины скорой помощи, информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла вечером 11июня на пересечении улиц Восточно-Кругликовская и Школьная. Предварительно установлено, что водитель спецавтомобиля не убедился в безопасности маневра при выезде на перекресток. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся.

Погибших и пострадавших в ДТП нет.

Наталья Решетняк

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