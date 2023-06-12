В Ярославской области купят «лесного сторожа» за 21 млн рублей

СГБУ Ярославской области «Лесная охрана» намерена приобрести специальное программное обеспечение по мониторингу и раннему обнаружению лесных пожаров «Лесохранитель» стоимостью 20,93 млн руб. Запрос цен проводится через магазин закупок малого объема ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Лесной пожар в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Будущий контракт предполагает установку дополнительных 35 комплектов камер видеонаблюдения, использование специального сервера, поставку модуля автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож», передачу неисключительных прав на данное программное обеспечение, поставка базовой серверной лицензии на программное обеспечение «Лесохранитель».

Камеры подрядчик должен поставить на вышки сотовой связи и опоры ЛЭП. Высота установки видеокамер должна обеспечить визуальный осмотр территории. Согласно проекту контракта, все оборудование должно быть установлено в срок до 30 июня. Срок действия контракта — до 31 октября 2023 года. Начальная цена системы обнаружения пожара определена в 20,93 млн руб.

На исполнении «Лесной охраны» уже находится государственный контракт на использование системы «Лесохранитель» стоимостью 620 тыс. руб. Он предполагает использование 13 камер видеонаблюдения. Подрядчиком по контракту является ООО «Формоза-Софт», зарегистрированное в Пскове. Срок его исполнения— 31 октября 2023 года.

Андрей Иванов