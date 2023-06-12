Эспланаду на 300-летие Перми посетили 75 тыс. человек

Праздничные мероприятия на эспланаде в ночь с 11 на 12 июня посетили 75 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Демкин. Вчера вечером в честь 300-летия Перми на площади перед «Театром Театр» выступили российские музыкальные коллективы, включая главную приглашенную звезду - певицу Zivert. Затем зрители увидели праздничный салют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Алексея Демкина Фото: телеграмм-канал Алексея Демкина

Торжественные и развлекательные мероприятия продолжатся сегодня на эспланаде и других частях города. Затем, 16 июня в Перми стартует летний фестиваль «Город встреч», посвященный 300-летию города.