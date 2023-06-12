Экстренное расселение дома по ул. Куйбышева обошлось городскому бюджету в 307 млн рублей

На экстренное расселение дома по ул. Куйбышева, 143 из бюджета Перми было выделено 307,5 млн руб. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в администрации города. В мэрии уточнили, что указанная сумма — средства городского резервного фонда. Средства других уровней бюджетов для проведения расселения не задействовались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Дом по ул. Куйбышева, 143 был построен в 1957 году. В 2019 году здание признали аварийным. По состоянию на осень 2022-го его износ составлял 88%. В феврале этого года экспертная комиссия провела очередной осмотр объекта и установила, что его состояние еще больше ухудшилось — возникла угроза внезапного обрушения несущих конструкций. В отношении здания был введен режим ЧС, проживающих в доме граждан было решено экстренно расселить.