Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Переводчик» Гая Ричи вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером кинопроката в РФ и СНГ второй уикенд подряд. В общей сложности картина собрала 157 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 8–11 июня:

  • «Переводчик» — 50,8 млн руб. (всего — 157,3 млн руб.);
  • «Трансформеры: Восхождение звероботов» (без РФ и Белоруссии) — 41,5 млн руб.;
  • «Вызов» — 30,5 млн руб. (1,79 млрд руб.);
  • «Мармадюк» — 29,8 млн руб.;
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» (без РФ и Белоруссии) — 28,2 млн руб. (109,4 млн руб.).

Суммарная выручка кинотеатров за уикенд составит около 350–355 млн руб. Это один из самых слабых показателей с начала года, но он на 52% выше показателей аналогичного июньского уикенда 2022 года.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...