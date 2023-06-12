«Переводчик» Гая Ричи вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером кинопроката в РФ и СНГ второй уикенд подряд. В общей сложности картина собрала 157 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 8–11 июня:

«Переводчик» — 50,8 млн руб. (всего — 157,3 млн руб.);

«Трансформеры: Восхождение звероботов» (без РФ и Белоруссии) — 41,5 млн руб.;

«Вызов» — 30,5 млн руб. (1,79 млрд руб.);

«Мармадюк» — 29,8 млн руб.;

«Человек-паук: Паутина вселенных» (без РФ и Белоруссии) — 28,2 млн руб. (109,4 млн руб.).

Суммарная выручка кинотеатров за уикенд составит около 350–355 млн руб. Это один из самых слабых показателей с начала года, но он на 52% выше показателей аналогичного июньского уикенда 2022 года.

Леонид Уварчев