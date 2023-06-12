Из-за паводка в Республике Алтай перекрыто движение на нескольких региональных дорогах

В Республике Алтай из-за подъем воды в реках перекрыто движение на ряде региональных дорог. По данным МЧС республики, ограничения действуют на участке дороги Балыктуюль - Балыкча в Улаганском районе, на 12 – 19 км участке автодороги Октябрьское – Мульта в Усть-Коксинском районе, на дороге Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск - Артыбаш (Телецкое озеро) в Турочакском районе. Проезд открыт только для грузовых автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Ограничения будут действовать до 13 июня.

Днем ранее МЧС сообщало, что критический уровень воды превышен в реках Бия в районе села Кебезень, в реке Чулышман (село Балыкча), в Телецком озере (села Яйлю и Артыбаш). Подтоплено несколько приусадебных участков и жилых домов. «В случае выпадения обильных ливневых дождей, существует высокий риск дальнейшего увеличения уровня воды в реках Бия, Катунь с подтоплением пойменных мест»,– предупредили в МЧС.

На прошлой неделе глава региона Олег Хорохордин также сообщал о риске ухудшения паводковой обстановки. На ситуацию, по его словам, влияют аномально высокие температуры воздуха и таяние ледников. «На особом контроле – Улаганский район, где подтоплено более 50 приусадебных участков и перекрыто движение на двух участках региональных дорог. Также следим за ситуацией в Турочакском и Чемальском районах, режим повышенной готовности в связи с ростом уровня воды введен в Майминском районе»,– говорил он.

Оксана Павлова