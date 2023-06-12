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Коммерсантъ FM
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Украинские военные подтвердили потерю шести боевых машин пехоты Bradley в Запорожье

Военные 47-я отдельной механизированной бригады сообщили AFP, что потеряли большую часть своих боевых машин пехоты Bradley американского производства. Они были атакованы возле города Орехов в южной части Запорожской области в четверг, 8 июня, во время попытки наступления украинской армии.

Шесть Bradley «были разбиты», три получили повреждения, но могут быть отремонтированы, одна — не повреждена, пишет AFP. При этом в другой части новости агентство сообщило, что всего у бригады было девять таких машин.

Минобороны РФ по итогам боев 8 июня сообщало, что «тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ» южнее города Орехов. Утверждалось, что всего в тот день на запорожском направлении было уничтожено, среди прочего, 11 боевых машин пехоты (каких именно, не уточнялось). Российская армия ранее уже сообщала об уничтожении именно Bradley. Так, 9 июня, на Времевском выступе, как утверждалось, были уничтожены пять таких машин.

Военная операция на Украине

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