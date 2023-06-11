В Курской области прощаются с двумя мобилизованными, которые погибли в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погибли двое уроженцев Курской области, мобилизованных осенью прошлого года.

21 марта при выполнении боевых задач погиб 29-летний уроженец Рыльского района, ефрейтор Евгений Балаболин. В 2009 году он окончил Ивановскую среднюю школу, до призыва работал строителем.

12 мая в ДНР вблизи села Верхнеторецкое погиб 31-летний уроженец того же района, младший сержант Сергей Ермаков. Он в 2007 году окончил Надеинскую основную школу и в 2011 году – Рыльский социально-педагогический колледж. У бойца остались жена и сын.

Владимир Зоркий