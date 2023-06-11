Суд арестовал на семь суток женщину, распылившую газ в Мариинском

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре. Ее арестовали на семь суток по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), рассказали 11 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в субботу, 10 июня, женщина использовала нецензурную брань в театре во время спектакля «Лебединое озеро», а затем в ходе конфликта распылила перцовый баллончик. Сторона защиты утверждает, что конфликт случился после попытки зрителей отнять телефон у обвиненной.

Во время допроса дочь женщины, распылившей газ, рассказала, что с помощью увеличения изображения на камере телефона они смотрели на сцену с 17-го ряда. Сотрудница театра при этом утверждает, что она просила не снимать балет на видео.

Суд признал женщину виновной в хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ей назначен административный арест сроком на семь суток. Ребенка после следственных мероприятий забрал отец.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте