Ярославский губернатор оценил новый «Ятрамвай»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обновленная трамвайная сеть в Ярославле будет готова к 2025 году. Главу региона цитирует пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Львенок" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области "Львенок" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 11 июня в областной центр прибыл первый «Ятрамвай» модели 71-911ЕМ «Львенок». До конца года в рамках реализации концессионного соглашения будет приобретено еще три трамвая, которые будут переданы ярославскому правительству и после проведения пуско-наладочных работ выйдут на линии.

Всего до 2025 года закупят 47 низкопольных экологически чистых трамвая и под контролем регионального правительства реконструируют 45,3 км трамвайных путей. Как отметили в пресс-службе правительства, новые пути начнут делать в третьем квартале 2023 года и будут проводить без остановки трамвайного движения, с использованием однопутного движения на реконструируемых участках.

«Таким образом, уже в 2025 году город получит обновленную трамвайную сеть с современными машинами и цифровизацией ключевых процессов. Это качественно новый и достойный уровень перевозок»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Андрей Иванов