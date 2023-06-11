В Петербурге мужчина открыл стрельбу на проспекте Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по девушке. Пострадавшая получила огнестрельное ранение бедра, пишет 11 июня 78.ru.

По предварительным данным, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу 27-летней девушки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские изъяли незарегистрированное оружие, которое было смодернизировано из пистолета Макарова. Также было изъято шесть патронов к нему и девять — для револьвера «Наган».

В ГУ МВД объявили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

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