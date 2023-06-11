В зоне СВО погиб рентгенолог Владимир Зарубкин из Туапсе

В зоне спецоперации погиб врач-рентгенолог Владимир Зарубкин. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

«Он погиб, как Герой, верный своему врачебному долгу, спасая раненных товарищей»,— отметил господин Бойко.

Владимир Зарубкин работал в качестве врача-рентгенолога в Туапсе на протяжение более 15 лет. В период пандемии коронавируса он практически все время принимал пациентов в «красной зоне».

На портале администрации района указано, что доктор Зарубкин погиб «при исполнении воинского долга». Церемония прощания с погибшим пройдет 13 июня в Городском дворце культуры.

Анастасия Донскова

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