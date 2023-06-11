В Кургане умерла отравившаяся «Мистером Сидром» школьница

В больнице Кургана скончалась школьница из Шумихи, которая была госпитализирована в лечебное учреждения после отравления спиртосодержащим продуктом «Мистер Сидр» производства Самарской области. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, пациентка была в коме несколько дней. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое, ей диагностировали отравление метиловым спиртом.

Ранее сообщалось, что в Шадринске полиция изъяла 17 тыс. литров «Мистера Сидра». Его нашли также в Шумихинском и Куртамышском округах.