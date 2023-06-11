Самолеты не разлетаются с птицами

Самолеты в России стали вдвое чаще сталкиваться с птицами, с января по май зафиксирован 31 инцидент с повреждением авиатехники. В аналогичный период год назад таких случаев было 17, приводит РБК данные Росавиации. Выросло и число сообщений об угрозах столкновениях и о ситуациях, когда контакт не приводил к повреждениям самолета. Агентство начитало более 200 таких случаев.

Подобная динамика, как заявляют в Росавиации, может говорить о недочетах в работе аэропортов и других организаций, которые обеспечивают полеты.

С этим не вполне согласен гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По его словам, число таких инцидентов сильно колеблется от года к году. Кроме того, неизвестно, происходили ли столкновения вблизи взлетно-посадочных полос:

«Аэропорт отвечает за то событие, которое произошло в зоне его ответственности, на его территории. Поэтому авиагавани относятся очень серьезно к этому вопросу. Если будет подтверждено документально, что это вина аэропорта, то он заплатит за ремонт поврежденного двигателя, а это миллионы рублей.

Кроме того, ведь разные ситуации есть. Если столкновение, как говорится, произошло за забором, то, к сожалению или к счастью, мы не можем отвечать за всех птиц, которые гнездятся в лесу, на лугах и тому подобное.

Наших летчиков учат постепенному набору высоты. Западные пилоты только поднялись и, как свеча, уходят вверх. А в России пока произойдет набор 10 тыс. м пройдет минут, наверное, десять. И, конечно, это может происходить в зоне полета птиц».

Для отпугивания птиц аэропорты применяют, в частности, блестящие ленты, световые вспышки и установки, которые имитируют звуки выстрелов и крики хищных птиц. В орнитологической службе Домодедово держат специально натренированных ястребов, а Внуково также использует охотничьих собак для поиска гнезд.

Как отмечают эксперты, столкновения самолетов с птицами вблизи аэропортов чаще всего происходят из-за неубранных свалок неподалеку. В 2020 году Российский экологический оператор оценил затраты на перенос мусора и пунктов его сортировки возле аэропортов в 70 млрд руб.

Не исключено, что сейчас страдает именно контроль за такими свалками, отметил авиационный эксперт Михаил Вахнеев:

«Оборудование для отпугивания может выходить из строя, ремонт и обслуживание могут затягиваться.

Либо контроль остается на должном уровне, но слишком быстро появляются новые свалки, которые контролирующие органы не успевают проверять. Их же надо найти.

На самом деле, появление мусора должны контролировать совместно аэропорт, Ространснадзор и прокуратура. Нужно контролировать количество свалок и пищевых, и твердых бытовых отходов, которые располагаются возле аэропортов, потому что любая такая точка — это потенциальная угроза орнитологической безопасности».

Как уточняет РБК, об участившихся столкновениях самолетов с птицами глава Росавиации Александр Нерадько сообщил в письме руководителям территориальных подразделений агентства и авиационных предприятий.

Елизавета Скобцова