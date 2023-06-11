Полиция проверит сведения о незаконной эксплуатации верблюда на пляже Анапы

Полиция проверит сведения о возможном незаконном использовании верблюда для заработка от фотосессий с отдыхающими. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сведения об эксплуатации животного распространились в соцсетях. От граждан сообщения о данном инциденте не поступали.
Проверку проведут на предмет правовой оценки действиям владельца верблюда.
Ранее в Геленджике у уличных фотографов изъяли попугаев и обезьян. Деятельность по проведению фотосессий с дикими животными велась без разрешающих документов.
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