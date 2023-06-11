Житель Курганской области сжег постройки во дворе соседа вместе с десятками свиней и быков

Минувшей ночью в одном из населенных пунктов Шатровского округа Курганской области 36-летний местный житель поджег надворные постройки в соседском дворе вместе со скотом, который находился внутри. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, владелец успел спасти часть животных, но несколько десятков свиней и быков остались внутри. Материальный ущерб потерпевшему оценивается в 1,5 млн руб.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном и сообщил, что устроил поджог из личной неприязни.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте