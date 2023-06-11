В честь Дня России на Васильевском острове зажгут факелы Ростральных колонн

В честь Дня России в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн, рассказали 11 июня в пресс-службе Смольного. Их зажигают в дни городских и всероссийских праздников, а также в особо торжественных случаях.

Факелы будут гореть 12 июня с 12 до 14 часов, а также вечером — с 22 до 2 часов ночи 13 июля.

«У нашего города немало традиций, которые стали неотъемлемой частью памятных дат и праздников. Одна из них – зажигать факелы на Ростральных колоннах в честь важнейших праздников и в ознаменование значимых событий»,— добавил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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