Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе учениями флота

Громкие звуки, которые слышны сегодня днем в Севастополе, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщила глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Учения проходят на Южном моле. Флот проводит практическую стрельбу в рамках тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.

Как отметил глава Севастополя, в городе все спокойно. Окончание учений было запланировано на 12:00. Накануне вечером господин Развожаев сообщил, что тренировки пройдут 11 июня до 21:00.

Анастасия Донскова

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