Новый корпус по производству светильников запустил резидент ТОР «Сарапул» в Удмуртии

Новый корпус по производству светильников открыл резидент территории опережающего развития «Сарапул» компания «Экоблик» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, площадь нового производственного корпуса составляет 500 кв. м. Здесь было установлено новое оборудование для производства корпусов светодиодных светильников, там же будет производиться сборка продукции. Завод занимается выпуском светодиодных светильников уличного, офисного и промышленного назначения. Компания получила статус резидента ТОР «Сарапул» в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Константин Сунцов Фото: VK.com, Константин Сунцов

«С момента вхождения в ТОР было создано 16 новых рабочих мест при плане в 10 мест. Также по плану на 2023 год мы должны были отгрузить продукцию на 8,7 млн руб., в результате только за 5 месяцев этого года мы фактически отгрузили товар почти на 15 млн руб. В дальнейшем мы планируем дополнительно построить склад готовой продукции площадью 150 кв. м, покрасочную камеру и закупить новые станки»,— рассказал директор завода Михаил Колесов.

По словам первого вице-премьера правительства Удмуртии Константина Сунцова, в настоящее время резидентами ТОР «Сарапул» являются 27 предприятий, которые уже вложили почти 3 млрд руб. инвестиций и создали более 1,5 тыс. рабочих мест. В перспективе ими планируется вложить около 5 млрд руб. инвестиций и создать более 5 тыс. рабочих мест.

И.о. министра экономики Алексей Братухин отметил, что компания воспользовалась рядом региональных мер поддержки, в частности получила льготный заем, помощь в подготовке документов для получения статуса резидента ТОР и сертификации.

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