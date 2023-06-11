СК проводит проверку по жалобам жильцов о плохом состоянии дома в Кыштыме

Следственный комитет проводит проверку по информации. Размещенной в социальных сетях, о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома в Кыштыме и «наличии в связи с этим возможной угрозы здоровью для проживающих в нем лиц», говорится в сообщении регионального управления СК.

Уточняется, что проверка идет по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В ведомстве на приеме уже был представитель инициативной группы, от администрации города следователи запросили необходимые документы.

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