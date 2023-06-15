Энергоресурсы потекли на Восток

В 2022 году доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли выросли на 28% год к году, или на 2,5 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что в прошлом году экспорт нефти увеличился на 7%, а экспорт газа снизился примерно на четверть. О том, как отрасль справляется с санкционным давлением, чего ожидать в текущем году и куда переориентируется экспорт энергоресурсов — читайте в материале корреспондента Business Guide Марины Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас рынок энергоресурсов довольно нестабилен из-за глобального кризиса и геополитических решений, которые часто негативно сказываются на экономической составляющей в угоду политическим выгодам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сейчас рынок энергоресурсов довольно нестабилен из-за глобального кризиса и геополитических решений, которые часто негативно сказываются на экономической составляющей в угоду политическим выгодам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данные по внешней торговле России Федеральная таможенная служба (ФТС) России перестала публиковать еще в марте 2022 года, напоминает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. «В марте 2023 года она возобновила публикацию статистики лишь частично. Раскрывать данные по добыче и экспорту в физическом выражении она не стала, так же, как и детализацию по странам и номенклатуре поставляемых энергоресурсов»,— указывает он. Так, в сокращенной статистике за 2022 год лишь приводятся данные по увеличению на 42,8% год к году доходов в денежном выражении от экспорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, а также битуминозных веществ, до $383,7 млрд. Вместе с тем в начале года вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ряду СМИ сообщил некоторые результаты по добыче и экспорту энергоресурсов. Так, по его словам, доходы бюджета страны от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

При этом добыча нефти в России по итогам прошлого года выросла на 2%, составив 535 млн тонн, а экспорт увеличился на 7%. «Несмотря на закрытие информации по детализации поставляемых ресурсов по странам от ФТС России, мы нашли данные от ФТС других государств и некоторые высказывания высокопоставленных чиновников, из которых следует, что по итогам 2022 года Россия заняла первое место с 86,26 млн тонн нефти по ее поставкам в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Поставки нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в Сингапур в 2022 году почти в 40 раз больше, чем в 2021 году, до 2,6 млн баррелей»,— приводит данные господин Чернов. Эксперт отмечает, что было также много разговоров про рост поставок в Турцию и Малайзию, но каких-то точных цифр не приводилось, они постоянно менялись. «В страны ближнего зарубежья поставки также нарастили, но основными рынками сбыта энергоресурсов в прошлом году для России стали Китай, Индия и Турция»,— уточняет он.

Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам», добавляет, что основными странами — импортерами российской нефти в 2022 году, помимо Китая (6076 тыс. тонн, рост на 18% год к году), были Нидерланды (2302 тыс. тонн, снижение на 10%), Германия (2019 тыс. тонн, рост на 80%), Италия (1178 тыс. тонн, рост на 54%), Польша (1111 тыс. тонн, рост на 122%), Корея (687 тыс. тонн, снижение на 43%).

Потеснить Саудовскую Аравию

В нефтяной отрасли основными игроками всегда считались страны ОПЕК, так как на их долю приходится около 75% мировых доказанных запасов нефти и более 30% мировой добычи. «Среди них главным конкурентом России можно назвать Саудовскую Аравию, крупнейшего экспортера нефти, которого РФ в прошлом году потеснила на китайском рынке за счет предоставления высокого дисконта»,— добавляет господин Чернов.

По словам господина Маслова, крупнейшими игроками в нефтегазовом секторе являются ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, Eni, PetroChina, Sinopec. «Этот список также дополняют и российские "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром". Отдельно отметим Saudi Aramco — компанию, которая некоторое время занимала первое в мире место по капитализации, и крупнейшего поставщика нефти в мире»,— говорит он.

Что касается газа, то по итогам 2022 года его добыча в стране сократилась до 673,8 млрд куб. м, экспорт — на 25,1%, до 184,4 млрд куб. м. При этом в 2021 году добыча газа в России составляла 762,8 млрд куб. м. Таким образом, снижение составило 11,66%. Господин Новак связал падение добычи и экспорта голубого топлива с отказом европейских стран от покупок российского газа, а также с диверсиями на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

При этом гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер в конце прошлого года указывал, что экспорт российской монополии в дальнее зарубежье по итогам 2022 года составит 100,9 млрд куб. м против 185,1 млрд годом ранее. Сообщалось, что столь низких показателей экспорта на ключевые для компании европейские рынки не было даже в 1990 году, когда на экспорт ушло 110 млрд куб. м газа. Практически все снижение экспорта пришлось на страны ЕС, где поставки снизились в 2,5 раза. Вместе с тем единственным направлением растущего экспорта в прошлом году был Китай, где объемы поставок в отдельные дни декабря превышали контрактные уровни.

По мнению господина Чернова, на увеличение доходов федерального бюджета от экспорта энергоресурсов повлияли два основных фактора, но причина у обоих была одна. Так, доходы выросли от роста мировых цен на энергоресурсы: нефть в течение 2022 года подорожала c $84 до $120 за баррель и к концу года ее стоимость вновь вернулась к $85 за баррель. «А в 2021 году диапазон торговли эталонным сортом нефти марки Brent составлял $60–83 за баррель»,— говорит он. Второй фактор касается увеличения экспортных поставок в объемном выражении. «А причина у обоих этих факторов заключается во внешнем давлении на РФ, так как в преддверии наступления эмбарго европейские страны резко нарастили объемы закупок впрок, что и вызвало резкий рост цен на энергоресурсы»,— заключает господин Чернов.

Выдержать давление

Сейчас рынок энергоресурсов довольно нестабилен из-за глобального кризиса и геополитических решений, которые часто негативно сказываются на экономической составляющей в угоду политическим выгодам, поясняют собеседники BG. Так, в настоящее время на экспорт энергоресурсов из РФ оказывают влияние все вступившие в силу внешние ограничения, эмбарго, санкции, потолок цен. «Из-за потолка цен на российскую нефть ее приходится продавать с дисконтом, который составляет $25 за баррель»,— рассуждает господин Чернов.

Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования, солидарен с коллегой, указывая на то, что основным фактором, оказывающим воздействие на отрасль, являются санкционные ограничения практически по всем видам экспорта кроме продовольствия и удобрений. «Российские экспортеры перенаправляют свои товары на рынки дружественных стран. Особенно активно это происходит в сегменте нефти и нефтепродуктов, золоте, алмазах, пиломатериалах, угле, металлах, нефтехимии»,— рассказывает он. По мнению господина Маркова, санкции продолжат свое действие в обозримом будущем до момента разрядки геополитической напряженности.

«Процесс переориентации на дружественные страны будет продолжаться. По ряду направлений транспортные цепочки уже полностью перестроились и объемы экспорта постепенно восстанавливаются до докризисных. При этом из-за более дорогой логистики маржинальность поставок на внешние рынки снизилась»,— объясняет господин Марков.

Господин Маслов уверен, что очень многое будет зависеть от ситуации на Украине и дальнейших действий Запада, в частности, по обходу установленных ранее санкций и ограничений на российскую нефть. «Рынки перестраиваются, ЕС больше тяготеет к энергоресурсам из США и Ближнего Востока, а Россия переориентируется на Восток. Все это требует капиталовложений в классическую энергетику, которых долгие годы не было из-за недофинансированности сферы и большей привлекательности альтернативной энергетики в плане инвестиций. Поэтому особое внимание стоит обращать на взаимоотношения внутри ОПЕК+ и в целом политический фактор, и куда в меньшей степени — на экономические показатели»,— уверен он.

При этом, по мнению господина Новака, потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти. «Я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи»,— сказал вице-премьер в интервью ТАСС.

Господин Чернов убежден, что рынок энергоресурсов продолжит развиваться и с увеличением спроса на нем будет формироваться большее предложение. «Уже в текущем году ожидаем восстановления объемов потребления авиационного керосина, так как туристическая отрасль восстанавливается после пандемии COVID-19. Во второй половине 2023 года ожидается восстановление китайской экономики после снятия всех антиковидных ограничений, что также приведет к росту спроса на нефтепродукты и увеличению их стоимости»,— подчеркивает он.