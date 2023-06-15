«Нам не у кого было учиться, мы все делаем сами»

Профильной деятельностью одной из крупнейших клиник Петербурга — Городской больницы святого великомученика Георгия — всегда были сложнейшие хирургические операции: от лапароскопических до гнойной хирургии. Об экстренном перепрофилировании клиники под лечение ковида, строительстве нового корпуса-трансформера в условиях пандемии, развитии на его базе нового направления медицинского туризма с корреспондентом Business Guide Марией Зубаревой побеседовал практикующий хирург, руководитель СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия» Валерий Стрижелецкий. *

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом году исполнилось десять лет, как Валерий Викторович Стрижелецкий стал главным врачом стационара. Шаг за шагом, с хирургической точностью, он возвращал одну из известных городских клиник к жизни, чтобы быть полезной тысячам пациентов. Больница святого Георгия во время пандемии COVID-19 стала первым в городе стационаром, перепрофилированным под новую инфекцию, и одним из последних, вышедших из «красной зоны». Все три года пандемии медики разных специальностей, поневоле ставшие инфекционистами, мечтали об одном: поскорее вернуться к своей обычной работе.

Мечтал об этом и Валерий Стрижелецкий — коллеги говорят, что представить его вне операционной невозможно. Его чаще можно увидеть в хирургической униформе, чем в костюме или белом халате. О том, чем сегодня живет стационар и какие задачи приходится решать, главный врач рассказал нам в интервью.

BUSINESS GUIDE: Валерий Викторович, уроки пандемии были жесткими?

ВАЛЕРИЙ СТРИЖЕЛЕЦКИЙ: Более чем. Честно говоря, сначала я сам не мог поверить, что стационар-тысячник может быть полностью перепрофилирован в инфекционный. В предыдущие эпидемии гриппа нам приходилось перепрофилировать и 40, и 60 коек, но так, чтобы даже операционные становились «красной зоной» на долгие три года,— такое было впервые. Поскольку наш стационар был первым, нам не у кого было учиться, опыт приобретался ежедневно и ежечасно: прежде чем «полететь», нам пришлось учиться «стоять» и «ходить».

За годы пандемии мы пролечили более 35 тыс. пациентов. Особенностью было и то, что основными нашими пациентами стали больные старшей возрастной группы, и зачастую их основные заболевания представляли большую угрозу, чем сам коронавирус.

За десять месяцев был построен современный корпус-трансформер, в котором были открыты новые отделения: эндокринологическое, ревматологическое, пульмонологическое, терапевтическое и хирургическое. Там до сих пор остается 100 инфекционных коек, где мы по-прежнему лечим больных с вирусными инфекциями. В больнице появилось отделение реабилитации, где пациенты получают современную, крайне востребованную помощь. Неврологические пациенты после занятий на роботах с биологической обратной связью восстанавливают утраченные навыки.

BG: Новый корпус-трансформер. Насколько он помогает сейчас?

В. С.: Корпусы-трансформеры во время пандемии оказались уникальным решением. Мы имеем возможность в кратчайшие сроки перепрофилироваться как под инфекцию, так и под обычную работу. Новый корпус адаптирован для оказания высококвалифицированной помощи с соблюдением всех санитарно-эпидемических мероприятий. Специалисты из других стран на экскурсиях бывают очень впечатлены, причем это медики из прогрессивных стран Европы и СНГ. Условия, где обычные пациенты находятся в палатах на две-три койки, соответствуют уровню четырехзвездочного отеля. Потому что больные, помимо хорошего лечения, должны находиться в комфортных условиях. Комфортное пребывание в стационаре значительно повышает качество лечения.

BG: Ваши коллеги и вы сами мечтали скорее вернуться к своей обычной профессиональной деятельности, стать снова хирургами, неврологами, травматологами… Навыки не растеряны?

В. С.: Мы очень быстро восстановили профильную деятельность, после выхода из COVID-19 в течение нескольких недель стационар был заполнен. Я видел, насколько серьезно все отнеслись к тому, что надо быстро перестроиться, чтобы вернуться к любимому делу. Я радовался, когда после открытия больницы после ковида заходил в оперблок и видел, что все 11 операционных полностью работают, видел удовлетворенные лица коллег. В кратчайшие сроки мы возобновили все разделы работы по самым важным направлениям. В первую очередь речь идет, конечно, о хирургических пациентах. Мы — стационар экстренной и плановой помощи, работаем в режиме 24/7. Сейчас все отделения работают в своем обычном режиме.

BG: В больнице святого Георгия лапароскопия применяется и в бариатрической хирургии — в борьбе со сверхизбыточным весом?

В. С.: Действительно, есть отделения, которые можно назвать уникальными. Например, в нашей больнице работает Городской центр комплексного лечения ожирения и метаболического синдрома. В него поступают люди со значительной избыточной массой тела, нередко из-за большого веса они зачастую ограничены в движениях. Это современная технология, при которой ожирение лечат хирургическим путем. Выполняемые операции призваны снизить поступление избыточных калорий из желудочно-кишечного тракта. Вмешательства осуществляются лапароскопически, через проколы.

Для большинства пациентов бариатрическая хирургия — единственный путь решения борьбы с лишним весом, который зачастую доходит до 200 и более килограммов. Мы помогаем тем пациентам, которые уже испробовали все известные методы лечения — диетотерапию и медикаментозную терапию. Многие из них имеют серьезные сопутствующие заболевания: гипертоническую болезнь, заболевания костной системы, сахарный диабет. До пандемии мы делали 360 бариатрических операций в год, сейчас восстанавливаем силы и приближаемся к 200 операциям.

BG: Восстановлена ли работа еще одного очень сложного отделения — гнойной хирургии, включающего Центр лечения диабетической стопы и хирургической инфекции?

В. С.: Приоритетным направлением работы центра являются операции по восстановлению кровотока в нижних конечностях. После внутрисосудистых, открытых и гибридных вмешательств и комплексного лечения качество жизни пациентов существенно улучшается. Здесь мы одни из лидеров в стране.

Нам удалось создать по-настоящему мультидисциплинарный подход для лечения таких больных, потому что решение проблем больных с гнойно-септическими заболеваниями — это участие целого ряда специалистов: эндокринологов, кардиологов, хирургов, сосудистых хирургов. Концентрация в одном месте таких специалистов позволяет максимально и в кратчайшие сроки обследовать и подготовить больного к операции, сократив сроки пребывания в стационаре, улучшить результаты лечения.

Раньше при запущенных стадиях заболевания одной из частых операций была ампутация конечности. Сейчас специалисты Центра могут восстановить кровоток вплоть до сосудов на пальцах. Сохранить мобильность для таких пациентов критически важно, особенно для пожилых.

BG: Насколько актуальны для города такие нетипичные, скажем так, виды медицинской помощи?

В. С.: Оба направления являются приоритетными. Количество больных с гнойно-септическими заболеваниями не уменьшается, мы оказываем таким пациентам помощь ежедневно. Сейчас мы усилили эту службу амбулаторным звеном, оперируем, а затем они поступают на дальнейшее лечение в условиях дневного стационара. К сожалению, ожирение тоже является общемировой проблемой, снижая качество жизни. Как правило, пациенты приходят к нам осознанно, понимая важность решения проблем со здоровьем.

BG: В Петербурге несколько мощных многопрофильных стационаров-тысячников. На что вы ориентируетесь как главный врач, чтобы люди на плановые операции шли именно к вам?

В. С.: Важный результат нашей работы — удовлетворенность пациента. Она заключается не только в хорошо выполненном оперативном вмешательстве, а от всего пути пациента — начиная с того момента, как он оказывается в стенах больницы. Как театр начинается с вешалки, больница начинается с улыбки сотрудника в регистратуре.

На всех этапах медицинской помощи должна быть выстроена система: младший медперсонал, средний медперсонал, лечащий врач, заведующий отделением. Все должны работать в связке, и только совместно могут влиять на результаты лечения. Это подтверждает и статистика. Например, по данным МИАЦ (Медицинский информационно-аналитический центр), у нас наименьшее количество жалоб, поступивших на «горячую линию» комитета по здравоохранению на стационары скорой помощи за 2016–2022 годы.

BG: Сейчас, когда сняты все коронавирусные ограничения, появилась возможность развивать новые направления деятельности. Что в планах у главного врача?

В. С.: Все те задачи, которые на сегодня стоят, направлены на улучшение качества медицинской помощи. Кроме того, мы стали развивать и новые направления — например, медицинский туризм. Больница активно этим занимается с 2015 года. С каждым годом поток иностранных пациентов становится все больше, однако пандемия внесла свои коррективы. Обратное перепрофилирование стало возможным благодаря новому корпусу-трансформеру больницы. На базе корпуса были открыты новые отделения эндокринологии, пульмонологии и ревматологии. С момента обратного перепрофилирования больница продолжила принимать иностранных пациентов, и за период с апреля по октябрь 2022 года была оказана медицинская помощь 224 иностранным гражданам.

Кроме того, мы занимаемся подготовкой врачебного, сестринского персонала. Нам предстоит поездка в Узбекистан. Там, по инициативе коллег, будет подписан меморандум о стажировке на базе нашей больницы медиков из Узбекистана. Они побывали у нас и остались под большим впечатлением. Специалисты из-за рубежа приобретают у нас мануальные навыки, становятся на месяц сотрудниками отделений. Мы передаем опыт, и потом они самостоятельно смогут претворить его в практике. В первую очередь речь идет о лапароскопической хирургии, но мы открыты к сотрудничеству в любых других видах медицинской помощи. Также отмечается увеличение потока внутренних пациентов из регионов России. Больница пользуется высоким спросом у наших граждан благодаря тому, что оснащена оборудованием экспертного класса, операционными последнего поколения. В основном пациенты приезжают из других регионов для оперативного лечения. Это хирургическое, травматологическое, урологическое, кардиологическое, гинекологическое направления.

BG: Уже десять лет, как вы возглавили Городскую больницу святого Георгия. То есть вы оказались таким эффективным менеджером и параллельно — врачом. Наверное, это идеальное сочетание для руководителя стационара?

В. С.: Я очень люблю свою работу и не могу представить себе жизнь без нее. Это не просто красивые слова, это стремление и желание быть полезным во вверенной мне больнице. Я горжусь, что больница святого Георгия стала стационаром европейского уровня. Могу сказать, что мы — конкурентоспособны, а пациенты хотят попасть именно к нам, имея возможность выбирать клинику для лечения.

* Текст подготовлен при содействии Городской больницы святого великомученика Георгия