Диалоги о высоком

В начале июня в Смольном соборе состоялось выездное заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Основными темами обсуждения стали возможность и целесообразность воссоздания в историческом центре колокольни Смольного монастыря по проекту Франческо Бартоломео Растрелли. Если инициатива будет реализована, то объект высотой 166 м в перспективе станет новой городской доминантой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В XVIII веке, по задумке архитектора, колокольня должна была стать частью единого ансамбля строений Смольного монастыря

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге В XVIII веке, по задумке архитектора, колокольня должна была стать частью единого ансамбля строений Смольного монастыря

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В ходе дискуссии эксперты затронули целый ряд вопросов, связанных с проектом, в том числе обоснованность возведения колокольни в связи с исходным архитектурным замыслом, подходящие для строительства локации, а также влияние новой доминанты на исторический облик, открытые пространства и небесную линию города. Известно, что в XVIII веке, по задумке архитектора, колокольня должна была стать частью единого ансамбля строений Смольного монастыря. При этом сейчас возвести ее на историческом пятне уже вряд ли получится.

Кроме этого, участники Совета по сохранению культурного наследия обсудили возможные риски реализация проекта по воссозданию колокольни. Среди них — отсутствие строительной и реставрационной школы барокко, возможность исключения исторического центра Петербурга из перечня объектов, охраняемых ЮНЕСКО, а также необходимость внесения изменений в действующее законодательство.

Камень преткновения

Нереализованный проект колокольни Смольного монастыря провоцирует дискуссии в экспертном сообществе уже на протяжении 15 лет. Первые раскопки у Смольного собора сотрудники Института истории материальной культуры РАН провели еще в 2010 году. Тогда удалось детально изучить полностью сохранившиеся фундаменты объекта.

С инициативой его завершения в 2020 году выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. До этого вопрос уже поднимался в 2010 и 2013 годах другими заинтересованными сторонами, но логического продолжения так и не получил. В данный момент фондом уже реализован ряд проектов в Смольном соборе: например, обустроена входная группа, ставшая современным музейным пространством. Здесь представлены исторические гравюры видов собора и информационные мультимедийные экраны. Также в Смольном соборе был установлен макет Смольного монастыря: точная копия макета, выполненного в XVIII веке автором ансамбля Растрелли, ведутся работы по воссозданию иконостаса и проектированию музея «Собрание ангелов» в подкупольном пространстве храма. Кроме этого, для Смольного собора был создан точный список Чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери в драгоценном окладе и ризе. Принесение иконы в собор состоялось в октябре 2022 года.

В декабре 2021-го фонд организовал шоу дронов, визуализировав колокольню в натуральную величину. Одновременно с этим провели техническую фотофиксацию с целью определить в перспективе ее влияние на основные открытые пространства и панорамы Санкт-Петербурга. «Это существенно повлияло на мнение противников идеи воссоздания колокольни, так как оказалось, что при незначительном смещении относительно исторического места постройки она не будет закрывать вид на собор»,— отметили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры.

Пока наиболее вероятным местом для строительства колокольни с технической точки зрения считается площадь Растрелли. В июне 2022 года на полях ПМЭФ фонд представил вариант проекта воссоздания колокольни для обсуждения экспертным сообществом и провел панельную дискуссию об архитектурных доминантах, рейтинг которых должен возглавить новый объект.

Исторические хитросплетения

Первоначальные варианты проекта Смольного монастыря были выполнены Бартоломео Растрелли в 1748–1750 годах. Далее он дорабатывался в процессе создания деревянной модели монастыря в 1751–1756 годах и непосредственно в ходе строительства по модели. О том, что именно модель являлась окончательной версией проектного решения, писал сам архитектор: «За то время сделал я деревянную модель монастыря, по оной его и строили».

Дело в том, что в практике строительства того времени именно модель выполняла роль рабочих чертежей и служила образцом для строителей, постоянно находясь на строительной площадке. После завершения такой модели в проект не должны были вноситься значительные изменения.

До 1762 года Растрелли собственноручно руководил всеми работами. Однако в связи с его отставкой после смерти императрицы Елизаветы Петровны комплекс построек завершается под руководством архитектора Юрия Фельтена. В его задачу входило приспособление монастыря под Воспитательное общество благородных девиц.

К 1770-му строительство монастыря было остановлено, незавершенными остались наружная и внутренняя отделки собора, часть интерьерных решений собора и малых церквей. Таким образом, в целом объемно-пространственный замысел монастырского комплекса по проекту Растрелли был воплощен. Исключение составил лишь главный акцент — огромная надвратная колокольня, которой отводилась ведущая роль в ансамбле. Ее строительство прекратилось в 1767 году на уровне второго яруса. Нижний ярус должен был служить парадным въездом в монастырь, второй — надвратной церковью, а верхние предназначались для звонниц.

Точной информации о том, почему строительство было остановлено, нет. Одной из причин принято считать начавшуюся в мае 1756 года Семилетнюю войну и вызванную этим нехватку средств. В списке других возможных причин значится отсутствие мастеров, способных отлить колокол весом 12 тыс. пудов (около 200 тонн) и диаметром 6,5 м. В итоге собор оставался недостроенным почти 70 лет. Только в конце 1820-х по указанию Николая I начались работы по достройке храма, однако колокольню так и не достроили. Позднее остатки ярусов были просто разобраны.

Эксперты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры уверены, что исторический контекст позволяет считать доказанным факт, что строительство колокольни было именно прервано, а не остановлено сознательно. Несмотря на это, некоторые специалисты оценивают идею воссоздания колокольни как вредную и опасную для архитектурного и культурного наследия города.

По словам Александра Кононова, заместителя председателя общества защиты памятников «Старый Петербург», уникальный ансамбль Смольного монастыря развивался и дошел до настоящего времени как ансамбль без колокольни. «Колокольня не была построена даже на четверть, и от ее возведения отказались. Растрелли реализовал другой вариант Смольного собора, что хорошо видно на макете варианта с колокольней в музее Академии художеств. Его достройка выдающимся зодчим Стасовым и другими мастерами создала совершенно иную композицию, вошедшую в учебники и не предусматривавшую колокольни в принципе. Это — памятник, то есть подлинное и неизменное единство построек XVIII–XIX веков. За 250 лет осуществился совершенно иной градостроительный замысел Петербурга, учитывавший исторические высоты без колокольни. И именно такой Петербург стал объектом всемирного наследия. Таким образом, идея возведения колокольни спустя столько лет не имеет никакого научного и культурного смысла и обоснования и к тому же противоречит действующему законодательству об охране памятников. Уникальный красивейший вид с площади на Смольный собор, шедевр барокко и наша гордость, будет уничтожен полностью, так как колокольня проектировалась прямо перед собором — между ним и образовавшейся позднее площадью. Это было бы "убийством" ансамбля Растрелли»,— считает господин Кононов.

Аргументы к воссозданию

В рамках прошедшего Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга представители фонда акцентировали внимание на том, что по заказу Елизаветы Петровны Растрелли создавал в Северной столице именно монастырь — трехэлементную композицию, состоящую из главного храма, колокольни и келейной части. Идея архитектора заключалась в том, чтобы это была самая высокая точка города, чтобы ансамбль выделялся и его было видно с различных ракурсов. Однако сейчас об этом говорить не приходится: ансамбль не закончен, а застройка советского времени коренным образом изменила исторический градостроительный контекст.

К началу 1980-х в результате реализации градостроительных проектов собор оказался в окружении ординарной и массивной советской застройки как со стороны площадей Растрелли и Пролетарской диктатуры, так и со стороны набережной противоположной стороны Невы.

В настоящее время эта часть города лишена значимой архитектурной доминанты, и завершение комплекса построек в соответствии с проектом Растрелли могло бы вернуть ансамблю Смольного монастыря доминирующее значение, а также послужить стимулом и ориентиром для градостроительного развития центра Петербурга без отрыва от его архитектурных традиций. Но подобное развитие событий невозможно без внесения изменений в законодательство.

В рамках Совета по сохранению культурного наследия также были представлены итоги повторных археологических исследований у Смольного собора, которые Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры инициировал в конце 2022 года. По их результатам в КГИОП подали документы для выявления объекта наследия, а в марте 2023-го комитет издал соответствующее распоряжение. Памятник археологии получил название «Фундамент недостроенной колокольни Смольного монастыря 1751–1767 годов с прилегающим культурным слоем». Помимо исторического пятна застройки, было исследовано и место ближе к площади Растрелли, где были выявлены остатки утраченной ограды.

Резюмируя итоги дискуссии в рамках Совета по сохранению культурного наследия, Татьяна Славина, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, отметила, что приведенные в ходе докладов аргументы в пользу колокольни, указывают на допустимость, если не необходимость преобразования градостроительной ситуации в районе вокруг собора. Его целью должно стать повышение роли Смольного монастыря в иерархии градостроительной системы Петербурга. Таким преобразованием и может стать возведение колокольни, спроектированной Бартоломео Растрелли и недостроенной? в силу обстоятельств, к красоте города отношения не имеющих.

Антонина Егорова