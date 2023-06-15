От фантастики к практике

Спектр мировых трендов в сфере развития транспорта довольно широк, причем большинство из них так или иначе связано с цифровизацией. По мнению экспертов, в общем векторе трансформации транспортной системы Россия сегодня занимает догоняющую позицию в плане производства, но по некоторым направлениям лидирует во внедрении и эксплуатации инновационных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если несколько лет назад беспилотники были лишь концепцией научной фантастики, то сегодня такие крупные компании, как Uber, Tesla, Google, Apple, вкладывают миллиарды долларов в развитие этой области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Если несколько лет назад беспилотники были лишь концепцией научной фантастики, то сегодня такие крупные компании, как Uber, Tesla, Google, Apple, вкладывают миллиарды долларов в развитие этой области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основной тренд в развитии транспортной сферы сегодня направлен на сокращение логистических издержек, уверен Петр Мовчан, директор по развитию компании «Тач Продакшн». Это выражается в переходе личного и общественного транспорта на электротягу, создании оптимальной зарядной инфраструктуры с учетом вектора трансформации на годы вперед, надстройке беспилотной организации движения для адаптированного под это транспорта (то есть создании облака для обмена данными между транспортными средствами, дорожной инфраструктурой (камерами, погодными датчиками) с возможностью моментальной реакции на изменения).

Дмитрий Баранов, эксперт Института дизайна и урбанистики ИТМО, ведущий транспортный инженер бюро OTS Lab, среди перспективных трендов выделяет направление «транспорт как сервис», который предполагает подписку на единый сервис, где вид транспорта и маршруты подбираются автоматически под потребности и платежеспособность пользователей.

Еще одно перспективное направление — микромобильность, с расширением понятия велосипедного транспорта, включением в него электросамокатов и других подобных устройств. Микромобильность рассматривается как более рациональный, экологичный и безопасный способ передвижения на небольшие расстояния. Причем речь не только про перемещение людей, но и про транспортировку грузов (например, с помощью велокурьеров).

В целом же, по мнению экспертов, трансформация транспорта связана с его цифровизацией. Опираясь на данные ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, можно выделить несколько ключевых технологий, которые определяют сегодня цифровизацию транспорта в России и в мире. «Прежде всего это интеллектуальные транспортные системы, включающие компоненты на базе искусственного интеллекта. Второй блок — цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры, которые используются в связке с методами предиктивной аналитики. И, наконец, комплекс технологий, необходимых для разработки и использования беспилотных транспортных средств всех типов»,— поясняет Евгений Зараменских, руководитель департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Как отмечает Антон Кривошеев, председатель комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, если несколько лет назад беспилотники были лишь концепцией научной фантастики, то сегодня такие крупные компании, как Uber, Tesla, Google, Apple, вкладывают миллиарды долларов в развитие этой области. «Беспилотники снижают аварийность на дорогах, уменьшают загрязнение окружающей среды и справляются со своими задачами более эффективно, чем водители. Они также смогут общаться друг с другом, обмениваясь информацией о дорожных условиях, скорости, направлении движения. В результате этого все автомобили будут двигаться более рационально и безопасно»,— считает эксперт.

При этом, по словам господина Баранова, развитие беспилотного транспорта сегодня затруднено по этическим причинам. «Аварии, которые происходят из-за несовершенства автопилота, вызывают огромный резонанс и сильно бьют по экономике проектов. В то же время более частые аварии, виной которым — водители, всем привычны и неинтересны»,— указывает он.

По мнению Антона Мухина, совладельца компании «Системы автономной энергии», также среди главных трендов развития и трансформации транспортной системы — переход на электричество. «Все больше государств переходит на использование электробусов, электромобилей и других видов электротранспорта. По некоторым оценкам, в ближайшее время продажи электрокаров будут расти в среднем на 45% в год. И к 2025-му примерно треть всех продаваемых в мире легковых машин будут передвигаться на электротяге. Вместе с этим есть и другой тренд, который активно продвигается в европейских и азиатских городах: отказ от личного транспорта в пользу общественного. Это опять же связано с запросом на заботу об экологии и на снижение загруженности дорог»,— поясняет эксперт.

Место России в новых трендах

Эксперты считают, что в РФ сегодня хорошо развиваются информационные технологии, в том числе связанные с транспортом. Транспортное моделирование, автоматические системы управления движением, системы оплаты проезда в общественном транспорте, системы шеринга и доставки — вполне соответствуют мировому уровню и даже где-то его опережают.

Господин Зараменских отмечает, что Стратегией цифровой трансформации транспортной отрасли РФ предусмотрено формирование единой интеллектуальной транспортной системы. Ожидается, что в ситуационно-информационном центре Минтранса будут объединяться данные из уже существующих транспортных систем, а для быстрого принятия управленческих решений — использоваться решения на базе ИИ. При этом информация из региональных транспортных систем будет интегрирована в единый контур управления.

«Кроме этого, в прошлом году Минтранс сообщал об активной работе по созданию "беспилотников" на всех видах транспорта. В частности, реализуются проекты "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение" и "Беспилотная аэродоставка грузов". При этом государственные затраты на развитие беспилотных транспортных средств, как ожидается, составят около 840 млрд рублей к 2030 году. "Сберавтотех" и КамАЗ еще в прошлом году планировали начать тестирование беспилотных фур на российских дорогах. А "Яндекс" сфокусирован на тестировании пассажирских автомобилей-беспилотников в Москве»,— добавляет господин Зараменских.

«Также стартовала программа беспилотной аэродоставки грузов. Из ФНБ на нее планируют выделить 3,4 млрд рублей. В числе заказчиков такой доставки Минтранс указал "Почту России", "Газпром", "Транснефть", МЧС России, Сбербанк. Правда, пилотные регионы не будут густонаселенными, пока это Чукотский АО, Камчатский край, ЯНАО, ХМАО. Также тестировать беспилотную доставку коммерческих грузов будет Минэкономразвития. Оно поддержало ассоциацию "Аэронекст" по установлению экспериментального правового режима (ЭПР) "Аэрологистика" для проведения технологических испытаний беспилотных воздушных судов (БВС) по доставке грузов на территории аэродромов Алферьево в Московской области и Орловка в Тверской области»,— заключает Валерия Минчичова, доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Кроме этого, эксперты отмечают, что в России также реализуются проекты, направленные на создание цифровых двойников объектов транспортной инфраструктуры в масштабах городов и регионов. Например, в Ленинградской области ведется работа по созданию цифрового двойника маршрутной сети общественного транспорта. А в 2023 году планируется завершить разработку цифрового двойника трассы М11 Москва — Петербург.

Довольно неплохо в последнее время также развивается производство электрического транспорта (трамваи, троллейбусы, электробусы), но оно сильно зависит от импортных комплектующих. Производство электромобилей тоже выглядит перспективным, но пока на них небольшой спрос из-за относительно дешевого топлива.

Господин Мовчан обращает внимание, что парк электробусов Москвы является крупнейшим в европейской части и одним из самых северных. Это позволяет быстро выявлять недостатки конструкций и улучшать отечественные электробусы, а также накапливать и применять опыт эксплуатации в других городах. «Используемые в Москве электробусы имеют высокий потенциал для выхода на рынки дружественных стран. Их ключевое преимущество заключается в значительной экономии городского бюджета. Электробус содержит всего 200 деталей, которые нужно с некоторой периодичностью заменять, тогда как в дизельном автомобиле их более 2 тыс.»,— добавляет господин Зараменских.

При этом, по мнению господина Баранова, Россия серьезно отстает в стратегиях организации дорожного движения. «Одна из причин — небольшой опыт жизни в условиях высокой автомобилизации. В некоторых регионах до сих пор смотрят на транспортную инфраструктуру через призму представлений середины XX века. И многие передовые разработки в области IT используют неэффективно, не раскрывают всего потенциала»,— поясняет он.

Проблемы и перспективы

Глобальная трансформация транспортной системы, по словам экспертов, связана с тем, что с момента появления транспорта и по сей день в целом в этой сфере кардинально ничего не менялось, только наращивалось количество ТС и решались связанные с этим проблемы. Сейчас мир столкнулся с тем, что привычная модель владения и эксплуатации меняется.

По словам Дмитрия Баранова, основная проблема в развитии и реформировании транспорта — отставание управленческих процессов от технологических. «В России много хороших технических специалистов в области транспорта, но у них не хватает компетенций в управлении и сопровождении проектов. Например, при модернизации системы общественного транспорта недостаточно просто закупить новые автобусы и поменять маршруты. Также нужно модернизировать организацию движения, транспортную инфраструктуру, внедрить систему навигации и информирования пассажиров. И все это — с единым целеполаганием и опорой на общие ценности. При этом чтобы сгладить неизбежные проблемы и недовольство населения, нужно много работать с вовлечением граждан в планирование изменений. Чтобы в обществе был если не консенсус, то внутренний диалог сторонников и противников, а не активное сопротивление горожан действиям администрации и его преодоление»,— считает он.

При этом Александр Дмитриев, заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС в Санкт-Петербурге, основными проблемами трансформации транспорта и развития рынка цифровой логистики в России считает отсутствие нормативно-правовой регуляторной базы и единых стандартов управления, сопровождающихся достаточно высокой фрагментацией используемых на транспорте цифровых решений. «Например, в настоящее время совместить работу пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов невозможно, поскольку сейчас за безопасностью полетов пилотируемой авиации следят диспетчеры, а БПЛА передвигаются лишь в выделенных секторах воздушного пространства. Кроме того, цифровизация транспортной отрасли требует значительных инвестиций и капиталовложений, а отечественные предприятия транспортной отрасли, даже крупные, довольно медленно осваивают современные цифровые технологии»,— подчеркивает он.

«Для успешного преобразования транспортной системы требуется комплексный и междисциплинарный подход. Это касается, например, развития той же велосипедной инфраструктуры. В обществе все еще сильно заблуждение, что велодорожки предназначены для занятий велосипедным спортом. Отсюда непонимание, почему нужно перераспределять дефицитное пространство в пользу велосипедов. В то время как в действительности это неотъемлемый элемент транспортной системы, необходимый для развития и повышения безопасности движения. Поэтому работа с людьми в данном случае важнее, чем с техникой. Ведь техника — для людей, а не наоборот»,— резюмирует господин Баранов.

Антонина Егорова