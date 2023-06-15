ГУАП — жизнь под звездами

Среди высших учебных заведений Петербурга Государственный университет аэрокосмического приборостроения заметно выделяется своей научной деятельностью. Об инновационных направлениях развития, о том, почему срок обучения будущих специалистов аэрокосмической отрасли страны должен быть больше, чем в обычных вузах, и о том, каков научный потенциал новых партнеров страны, рассказывает ректор ГУАП Юлия Антохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения В инновационном портфеле ГУАП около 200 различных разработок для промышленных предприятий Фото: СПб ГУАП За последние десять лет доля бюджетных мест в ГУАП выросла примерно в три раза Фото: СПб ГУАП Следующая фотография 1 / 3 Фото: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения В инновационном портфеле ГУАП около 200 различных разработок для промышленных предприятий Фото: СПб ГУАП За последние десять лет доля бюджетных мест в ГУАП выросла примерно в три раза Фото: СПб ГУАП

BUSINESS GUIDE: С недавнего времени — после обращения президента к Федеральному собранию — в России всерьез заговорили об отказе от Болонской системы и о необходимости возвращения вузов к четырех-шестилетнему сроку обучения. Как вы к этому относитесь?

ЮЛИЯ АНТОХИНА: Опираясь на опыт работы технического инженерного вуза, я всегда говорила: высококвалифицированного специалиста-инженера можно подготовить только в линейке обучения четыре плюс два года — бакалавриат и магистратура. При этом обучение должно проходить в рамках одной укрупненной группы специальностей. Не перескакивая, например, с «программирования» на «эксплуатацию двигателей». Сама имею первое базовое образование инженера по специализации «радиотехника», и я училась пять с половиной лет. Поэтому знаю, что есть разница — получить образование за пять лет или четыре года.

BG: Не получится так, что длительный срок обучения повлияет на актуальность знаний?

Ю. А.: Однозначно нет. Вузы научились оперативно дополнять образовательные программы новыми инструментами. У себя в университете мы это уже успешно делаем в части краткосрочных дополнительных образовательных программ и во время подготовки студентов к чемпионатам «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). За короткий промежуток времени ребята приобретают практические навыки использования современных инструментов и знаний, которые приходят извне.

BG: Что вузам дает участие в этом чемпионате?

Ю. А.: Вуз воспитывает специалиста, обладающего широким кругозором и спектром исследовательских возможностей: умеющего не только работать с научной литературой, но и самостоятельно быстро обучаться новым технологиям и программам. Чемпионат тренирует эти навыки. Кроме этого, победы наших студентов — реклама качества образования нашего университета.

BG: Говоря о новых навыках, уместно вспомнить пандемию: удаленный формат обучения имеет право на жизнь?

Ю. А.: Дистанционный формат может использоваться при необходимости в отдельных, частных случаях. Но у себя в университете мы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что качество усвоенного материала, особенно студентами младших курсов, ниже, нежели при посещении лекций. Дистанционное образование подходит для слушателей, обладающих высокой дисциплиной. Если студент идет на такой шаг осознанно, в качестве альтернативы академотпуску, мы предоставим такую возможность. Но массово переходить в онлайн не станем. Лекция в офлайне — это не просто монолог преподавателя, это индивидуальный формат подачи материала. Здесь есть живое общение: студент может задать вопрос, попросить разъяснений или подойти за уточнением после лекций. Преподаватель видит собеседника, улавливает реакцию, может оценивать уровень восприятия материала. В дистанте добиться такого взаимодействия чрезвычайно сложно, а порой и невозможно.

Если говорить о видеоконференциях как инструменте общения, особенно международного, конечно, такой инструмент остался в университете. Это позволило нам расширить географию участия студентов и преподавателей в семинарах и одновременно увеличить количество наших участников на дискуссионных и образовательных площадках. Однако как основной процесс обучения, еще раз повторю,— нет.

Хотя мы просим профессорско-преподавательский состав вести съемку курса. Для этого у нас работает видеостудия. Радует, что там очередь на запись, состоящая как из молодых педагогов, так и из уважаемой профессуры.

BG: Вы сказали, что вуз активно участвует в различных мероприятиях. Скажите, что сейчас происходит с международными связями университета?

Ю. А.: Если говорить о взаимоотношениях с недружественными странами, контакты и контракты прерваны. В то же время расширилась география партнерства за счет азиатских стран. В Индии большой интерес к нашим специалистам.

BG: Насколько высок научный потенциал новых партнеров?

Ю. А.: В Индии существуют и неплохо развиты высокоинтеллектуальные области, с ними мы можем обмениваться научными разработками и знаниями. Если говорить о странах СНГ, там скорее больше заинтересованы в нашем профессорско-преподавательском составе и образовательном потенциале. Если посмотреть на развитие научной мысли в мире, то 80% разработок — это, конечно, Европа и Россия. Китай берет технологии, изучает зарубежные решения и благодаря реинжинирингу проводит самообучение.

Верю, что в нашей стране все будет развиваться. Для этого есть все предпосылки. Во-первых, научный задел прошлых лет. Во-вторых, мы тоже занялись реинжинирингом зарубежных технологий. Работают отечественные ученые, сохранились научные школы. Молодежь наша адаптивна. Думаю, в ближайшем будущем Россия сильно не отстанет в научном плане. Дальше покажет время. Нельзя забывать, что до перестройки также был «железный занавес». Однако страна развивалась, делались научные открытия, создавались уникальные производства.

BG: Как строятся взаимоотношения вуза и бизнеса?

Ю. А.: За последние годы однозначно изменились в лучшую сторону. Например, к нам обращаются компании, просят подключить студентов для решения задач, на которые не хотят либо не могут тратить время или деньги. Нашим студентам очень интересно решать задачу с точки зрения обучающего проекта. На выходе получается предметный материал, который иногда можно масштабировать или еще как-то использовать.

Много лет предлагаю предпринимателям, чтобы они начинали работать со студентами не только на этапе введения в специальность, а с самого начала, когда студент еще не нашел себя, не прощупал специальность до конца. Студентов надо воспитывать под цели и задачи конкретного предприятия. Это могут быть конкурсы и гранты. Благодаря проводимой политике открытости вуза в прошлом году 80% наших студентов пошли на практику в конкретные предприятия. Удалось наладить связь с регионами, откуда ребята приезжают учиться. И когда они едут туда стажироваться, мы предполагаем, что они в дальнейшем на этих предприятиях закрепятся и осядут после окончания университета.

BG: Вуз развивает инновационное бизнес-направление, расскажите пожалуйста, что это такое?

Ю. А.: Инновационное направление обязательно должно быть в вузе. Университет — это не только образование и наука, ведь чтобы быть полноценным и весомым участником производственной цепочки, нам необходимо заниматься практической работой. Инновационная деятельность в вузе поддерживается и приветствуется. Здесь и стартапы, и работа нашего акселератора и бизнес-инкубатора. Для студентов это еще и формирование командных навыков, умение налаживать коммуникации, развитие креативного и критического мышления.

Однако любой вуз — это бюджетная организация, а инновации требуют денег. Поэтому с точки зрения привлечения финансирования, продвижения и продаж научных разработок нам еще многому нужно учиться.

За последние пару лет у нас в четыре раза вырос объем запатентованных инновационных решений. Это готовые продуктовые решения, которые можно потрогать руками. Вся высшая школа пока только учится этому. Надеемся, благодаря Центру трансфера технологий, который создается в стране, для продвижения технологий и проектов на целевые рынки, нам это удастся. У себя в вузе мы уже находимся в стадии создания такого центра. В следующем году он должен заработать. В нашем инновационном портфеле около 200 различных разработок для промышленных предприятий. Хотя вопрос даже не в том, купят или не купят, важно, чтобы предприятия смогли довести продукты до серийного производства. Так сложилось, что между макетом изделия и запуском его в серийное производство — целая пропасть. Пока же патенты лежат в столе, и многие предприятия даже не знают о существовании в вузах такого рода разработок.

BG: Давайте вернемся к теме студенчества. Скажите, студент изменился за последние годы? Насколько сложно сейчас привлекать ребят на технические специальности?

Ю. А.: Если говорить про личную заинтересованность, то у ребят стало больше инициативы, интереса к техническим наукам и сложным техническим специальностям. Приходят более осознанные молодые люди — и именно на инженерные специальности. Как вуз мы не стоим в стороне. Изучая потребности студентов, разговаривая с потенциальными работодателями, мы постоянно расширяем наши компетенции исходя из потребностей одних и запросов других. Через своих студентов, молодых преподавателей стараемся говорить на понятном молодежи языке. Активно задействуем интернет-пространство. Это не только сайт университета, но и всевозможные проекты. Заметно увеличивает интерес к техническим специальностям наш ежегодный форум «Космостарт». С участием Роскосмоса мы его проводим с 2016 года. В этом году запустили проект амбассадоров: наши студенты второго-третьего курсов идут в школы и рассказывают абитуриентам о преимуществах поступления в ГУАП.

BG: Хотелось бы затронуть еще одну тему — количество бюджетных мест. В последние месяцы много всяких слухов и домыслов на этот счет.

Ю. А.: За последние десять лет доля бюджетных мест в нашем университете выросла примерно в три раза. И это инициатива администрации вуза. Сейчас у нас учится около 1500 бюджетников. Получая аккредитацию для набора бюджетников, мы всегда основываемся на потребности в наших специалистах. Поэтому цифры имеют под собой экономическое обоснование. Пока у нас не было ни разу провала по набору — ни по одной специальности.

Поскольку мы живем в процедуре конкурсного завоевания возможности обучения на бюджете (ЕГЭ), то возможности для поступления у всех равны. Если говорить об обучении на бюджете, то у молодых людей, а также их родителей должно быть понимание, что это не подарок. Государству подготовка одного высококлассного технического специалиста обходится минимум в 300 тыс. рублей в год. Поэтому, если государство потратило деньги, оно рассчитывает получить отдачу.

Могу сказать однозначно: все поступающие находятся на равных позициях, а главную роль играют знания и желание получить техническую специальность.

Юлия Антохина — профессор, доктор экономических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник науки и техники РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования, четырежды лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга.

Максим Сухарников, Игорь Федоров