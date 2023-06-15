Время развивать лидеров

Подготовка управленческих кадров в связи с новыми вызовами и развитием цифровой экономики — одна из важных тем предстоящего Петербургского экономического форума. На первый план выходит способность лидеров быстро реагировать на меняющиеся внешние обстоятельства и задавать совершенно новые направления стратегического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга Дергунова

Фото: Высшая школа менеджмента СПбГУ Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга Дергунова

Фото: Высшая школа менеджмента СПбГУ

Эксперты рынка образовательных услуг говорят, что во времена геополитических изменений и масштабных трансформаций ключевое значение для руководителей приобретает готовность непрерывно развиваться и обучаться (life-long learning), потому что именно топ-менеджерам предстоит адаптировать компании к меняющейся реальности и внедрять новые технологии. «Лидеры должны не только обладать управленческим опытом, но и быть в курсе последних научных и технологических разработок, методик и новых подходов, без этого ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе невозможна устойчивость бизнеса или государственных организаций»,— рассказали BG в Высшей школе менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ).

«Нужно отметить, что Россия сильно меняется, бизнес стоит на пороге переосмысления производственных цепочек, операционных моделей. Сейчас прекрасное время, чтобы построить новые бизнес-модели, которые будут сконструированы из предыдущих знаний, но на современной почве и в новых реалиях»,— считает заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга Дергунова.

Политика управления

По оценке специалистов, сегодня компетенции руководителей выходят за рамки привычного стратегического и антикризисного управления. «Мир стал быстрее, более непредсказуемым и цифровизированным, требующим понимания сложных структур и систем как на психологическом, межличностном уровнях, так и на геополитическом»,— констатирует Алина Мерзляк, советник первых лиц по личной и бизнес-стратегии, доцент.

Текущая геополитическая ситуация требует от руководителей зрелости в оценке событий, критического мышления в отношении к ним и внутренней убежденности — то есть осознания своих ценностей и предназначения. «Мы возвращаемся к модели "лидер-герой": умный, сильный, бесстрашный, рисковый и ответственный за любые свои решения. Лидерство мирного времени, которое мы культивировали в последние годы, на время придется отложить»,— полагает Маргарита Датская, президент бизнес-школы АМИ.

Сегодняшние вызовы определяют необходимость гармонизации образовательных программ для руководителей через три основные области: техническую, организационно-экономическую и социально-психологическую. «Это буквально означает, что будущим управленцам требуются знания математического и системного анализа, экономики предприятия, управления персоналом, социологии и психологии. Эти предметы не только учат думать, но и направлять свои действия для достижения поставленных целей с помощью различных методов и приемов, позволяющих эффективно управлять ресурсами и людьми»,— замечает Ольга Калинина, профессор, директор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Петра Великого.

Цифровые технологии в эпоху трансформации

Вопросы технологического и цифрового суверенитета сегодня затрагивают практически все сферы бизнеса. Речь идет не про внедрение или замену отдельных локальных сервисов, а про глобальную перестройку бизнес-процессов, переход на новые подходы в работе с данными и в управлении клиентским опытом.

Приобретая навыки в цифровизации, руководителям необходимо понимать, какие задачи действительно можно решить с помощью новейших технологий, а какие — просто дань моде. «В первую очередь, на мой взгляд, руководителям нужно решать вопросы эффективности и производительности в операционных процессах как управленческих, так и на всей производственной цепочке»,— дает оценку госпожа Датская.

Так, например, ВШМ СПбГУ предлагает управленцам программу для топ-менеджеров и собственников бизнеса «MBA — Вызовы цифрового мира» и онлайн-программу, созданную ВШМ СПБГУ совместно со Skillbox, «MBA — Лидеры изменений».

Цифровизация образовательной среды

Актуальный образовательный контент, безусловно, требует трансформации и каналов передачи знаний слушателям. ВШМ СПбГУ активно реализует проект «Цифровая образовательная среда» и внедряет две новые платформы. «Цифровой профиль студента» дает возможность в режиме 24/7 управлять и анализировать данные о качестве обучения каждого студента и на основе полученной информации улучшать образовательные процессы. Платформа SIMBA облегчает студентам освоение навыков Data Science, необходимых для принятия взвешенных решений в бизнесе.

Преподаватели тоже учатся

Работе в цифровом пространстве должны обучаться и сами преподаватели. «Центр преподавательского мастерства в бизнес-образовании», созданный в ВШМ СПбГУ, разрабатывает и внедряет методики, благодаря которым цифровые решения обеспечивают качественный образовательный процесс. Методология разрабатывалась для основных образовательных программ, но неожиданно оказалась востребованной на программах дополнительного образования и в корпоративных университетах. Наработками центра по преподаванию в цифровой среде уже пользуются более 900 преподавателей из 150 вузов России.

В фокусе — среднее звено

Сфера управления сегодня переживает преобразование, особенно это касается линейных менеджеров. Развитию этой самой массовой категории руководителей долгое время вообще никто не уделял большого внимания. На образовательном рынке достаточно качественных предложений для топ-менеджеров, а для линейных менеджеров почти ничего нет. Сейчас ВШМ СПбГУ запускает новые продукты дополнительного образования, чтобы руководители, в том числе среднего звена, могли совершенствовать собственные управленческие навыки без отрыва от основной работы. Для обучения линейных менеджеров и молодых руководителей разработаны программы: «Management Essentials», «Digital Essentials: аналитика данных» и «Finance Essentials» — основы финансов для руководителей нефинансовых специальностей. Программа «Management Essentials» — основы управленческого мастерства для вновь назначенных менеджеров стала лауреатом премии «Смарт-пирамида» в номинации «Лучшая программа онлайн-обучения» и сейчас она вышла на рынок b2c.

Запрос государства

Наука не стоит на месте, и важно, чтобы власти как федерального уровня, так и на местах обладали самыми актуальными знаниями в области менеджмента. Для аудитории высокопоставленных работников государственных организаций запущена новая программа «Аналитическая деятельность государственного служащего», разработанная ВШМ СПбГУ совместно с полномочным представительством президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Цель обучения — познакомить госслужащих с современными научными подходами и методиками в области принятия решений: дать инструменты для определения возможных альтернатив, моделирования предпочтений стейкхолдеров, PEST-анализа в госуправлении и многое другое.

Менеджмент в здравоохранении

ВШМ СПбГУ готовит руководителей организаций здравоохранения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Бизнес-школа участвует в проекте с момента его запуска в 1997 году. Сейчас обучение ведется по программе «Менеджмент в здравоохранении. При поступлении руководители презентуют собственные оригинальные проекты, над которыми намерены работать во время обучения. В процессе отбора их тематика утверждается или корректируется, а схожие задумки объединяются. Практика показывает, что примерно треть идей, получивших развитие во время обучения, реализуется в первый год после выпуска, большинство остальных — в течение следующих нескольких лет.

Управление регионами не отстает

Запрос на обучение госслужащих есть. При поддержке компании «Северсталь» бизнес-школа вместе с «Агентством городского развития» (АГР) и администрацией Череповца реализует пилотный проект развития компетенций представителей глав городских управ. Сотрудники муниципальных служб изучают стратегию развития города, теорию по управлению городскими проектами, методики повышения личной ресурсности и готовности к изменениям. Цель проекта — вывести управление территорией на качественно новый уровень и внедрить в работу сотрудников муниципальных служб клиентоориентированный подход.

Импортозамещение в консалтинге

Сейчас сложность бизнес-задач для многих компаний в России выросла, а количество экспертов, способных помочь их решить, уменьшилось. В ответ на запрос среды ВШМ СПбГУ вместе с лидером консалтинговой отрасли — компанией «Яков и партнеры» — разработала новый формат обучения. Образовательный трек «Стратегия и консалтинг» станет частью действующей программы магистратуры «Менеджмент» (Master in Management) и даст возможность студентам получить исчерпывающие знания о разработке и внедрении стратегий, повышении операционной и организационной эффективности, управлении изменениями, цифровизации и сопровождении сделок слияния и поглощения. Благодаря регулярному взаимодействию с консультантами компании «Яков и партнеры» студенты погрузятся в реальные задачи и корпоративную культуру международного консалтинга.

Устойчивое развитие

Даже в нынешней экономической и политической ситуации остаются актуальными цели устойчивого развития — экологическая, социальная и корпоративная ответственность бизнеса и государства. Принципы ESG уже стали неотъемлемой частью многих базовых профессиональных компетенций: риск-менеджеры, финансисты, инженеры, медики и ученые должны научиться смотреть на свою профессию через призму факторов, влияющих на будущее и устойчивость. Ответственное лидерство — одна из основополагающих ценностей ВШМ СПбГУ, ставшая неотъемлемой частью деятельности и самой бизнес-школы, и тех подходов, которым обучаются студенты и слушатели. «Российским компаниям и государственным организациям для того, чтобы встретить с большим запасом прочности дальнейшие изменения мирового порядка, необходимо овладеть моделями и инструментарием, обеспечивающим устойчивость. Качественное обучение принципам устойчивого развития — основа для дальнейшего развития и процветания общества»,— уверены эксперты ВШМ СПбГУ.

Василиса Мотова