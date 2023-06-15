Найти общие точки

В 2022 году санкции затронули каждого в цепочке экономических связей, но особенно сильное давление ощутил на себе крупный бизнес. В связи с этим банки в ушедшем году сделали упор на работу с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Это принесло свои плоды: по данным Банка России, прирост кредитного портфеля этого сегмента по всей стране составил около 30% относительно 2021 года. Северо-Западный регион вошел в число лидеров по объему выданных кредитов МСБ в ушедшем году. Спрос обусловлен появлением новых ниш в связи с уходом иностранных компаний и расцветом параллельного импорта, требующего плотного взаимодействия со странами ближнего зарубежья. Эти страны обеспечивают нам сейчас оптимальные логистические цепочки. Еще одним фактором, способствовавшим росту заявок на кредитование от клиентов, явилась необходимость оперативно заместить кредитование, ранее выданное иностранными инвесторами, банками. Первая половина 2022 года отметилась значительным спросом на реструктуризацию кредитов: изменение валюты кредита, изменение сроков, графиков гашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АКБ «ФОРА-БАНК» Фото: АКБ «ФОРА-БАНК»

Несмотря на пессимистичные прогнозы, российская экономика продемонстрировала высокую адаптивность и стойкость, доля дефолтных кредитов по итогам сложного и атипичного прошлого года не выросла и даже сократилась, пусть и незначительно. Существенную роль сыграли и льготные программы кредитования, которые оказали эффективную поддержку бизнесу в условиях повышения ключевой ставки и нестабильности отношений с контрагентами.

Объемы государственной поддержки были и остаются сейчас на высоком уровне. Более 1,3 млрд рублей заемных средств получили компании МСБ в рамках именно госпрограмм — например, «зонтичного» механизма поручительства Корпорации МСП, который позволяет получить кредит по упрощенной процедуре, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования, или льготные кредиты на переформатирование и развитие производства под 4,5 и 3% годовых соответственно.

Также существуют региональные программы: в Санкт-Петербурге помощь предпринимателям оказывает региональная НКО «Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», у которой есть ряд продуктов для получения финансирования МСБ. С учетом близости к Европе Санкт-Петербурга и Ленинградской области исчезли некоторые конкурентные преимущества региона: пришлось перенастраивать процессы, перераспределять ресурсы, что потребовало больших объемов банковского финансирования.

Кредитная политика финансовых организаций менялась вместе с рынком. В начале 2022 года после резкого взлета ключевой ставки кредитование во многих банках стало «на стоп», с новыми клиентами работали осторожно, с действующими — только в рамках уже открытых лимитов. Но к лету ситуация начала меняться, и банки оперативно включились в процесс освоения компаниями новых ниш, реагируя на любые внешние изменения и трансформируя свои продукты под ситуацию и конкретного клиента. Такой подход отличается от распространенной ранее работы «по шаблону». С весны 2022 года начался процесс обратной миграции: переход клиентов от крупных банков (которые еще зачастую оказались и под санкциями) с их стандартизированными протоколами в средние, которые готовы отходить от шаблонов и менять их в режиме реального времени, отталкиваясь от специфики бизнеса и ситуации на рынке.

Санкт-Петербург — регион с особой спецификой, и последние полтора года отметились нестандартными клиентскими запросами в банки. Например, финансирование сделок по выкупу активов у иностранных компаний, ушедших с российского рынка: это и производственные предприятия, и пищевая промышленность, и машиностроение, фармацевтика, а также инвестирование в создание новых и реновацию старых производств в рамках импортозамещения. И тех, и других заявок было примерно одинаковое количество. Как правило, это все непубличные сделки, которые «собираются» банками прицельно под клиента. У Фора-банка был кейс, решали всю весну 2022 года вместе с клиентом нестандартную задачу: искали возможность заместить зарубежный корм для его рыбного производства и оплатить поставку из дружеских стран в новых реалиях. Особую сложность вызвала поначалу работа с российскими торговыми компаниями на международных рынках, но и тут находятся все новые решения. Например, залоговое кредитование для финансирования банками авансов, поступающих за рубеж, а еще открытие счетов в новых валютах. Так, Фора-банк открыл прямые корреспондентские счета в китайских юанях, армянских драмах, казахских тенге, что позволило компаниям не останавливать ВЭД.

Полагаю, что в 2023 году продолжится стремительная трансформация экономики нашего государства в целом и Северо-Западного региона в частности, а вместе с тем и модификация финансового сектора. Важно сохранить устойчивость и надежность банковской системы, при этом расширить возможности для клиентов реального сектора получать оперативно и на оптимальных условиях долгосрочное финансирование инвестиционных проектов, а также нарастить взаимодействие банков с перспективными наукоемкими секторами, такими как IT.

Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Санкт-Петербурге