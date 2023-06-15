«Брокерский туризм»: инвесторский интерес, возможности и нюансы

Среди основных трендов, сформировавшихся в течение прошлого года на фондовом рынке, аналитики выделяют переток капитала в иностранные активы за рубежом. Так, уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с 1 января прошлого года к 1 апреля текущего вырос до 19,2%. О том, как инвестировать в акции международных компаний и стоит ли это делать, корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказала ведущий аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После блокировки счета Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и Clearstream российские держатели иностранных ценных бумаг остались без доступа к ним. Продолжать инвестировать в зарубежные активы в российской юрисдикции стало небезопасно. К тому же сам ЦБ не раз указывал на риски хранения недружественной валюты и бумаг. Установленные Банком России ограничения на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам через российские биржи также стали одним из препятствий для россиян. Однако при всем этом интерес к иностранным бумагам не упал, и инвесторы продолжают искать возможности выхода на международные рынки.

BUSINESS GUIDE: Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию на российском фондовом рынке?

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА: Российский рынок завершил май ростом пятый месяц подряд. Такого продолжительного ралли не было с 2019 года. Во многом этому способствовал начавшийся дивидендный сезон, который будет продолжаться до конца июля. Это выступает драйвером для рынка, так как инвесторы предпочитают реинвестировать выплаты. На российском рынке есть перспективные компании и инвестидеи, но нужно помнить, что геополитический фактор играет большое значение. Фондовый рынок остается волатильным. Несмотря на то, что российский рынок торгуется на максимумах прошлой весны, для дальнейшего роста нужен очень позитивный новостной фон.

BG: Интерес российских инвесторов к зарубежным активам сохраняется? Как бы вы оценили сейчас их активность?

Н. М.: Статистика на самом деле показывает две разнонаправленные тенденции. Во-первых, на протяжении всего года мы видели снижение оборота зарубежных ценных бумаг в России. Если в ноябре 2021 года оборот рынка иностранных ценных бумаг составлял почти $41 млрд, то в апреле текущего года этот показатель снизился до $2,5 млрд. Может сложиться впечатление, что российские инвесторы сфокусировались на отечественных активах и активах дружественных стран. Но это не совсем так.

Согласно последнему «Обзору финансовой стабильности» Банка России, физлица в прошлом году перевели иностранным брокерам 228 млрд рублей — это в 16 раз больше по сравнению с 2021 годом. И тенденция продолжает сохраняться: за первый квартал было переведено еще 50 млрд рублей. Если раньше частные инвесторы покупали иностранные ценные бумаги через российскую инфраструктуру, то сейчас через брокеров-нерезидентов. То есть мы видим, что интерес не пропал. а наоборот, усилился и инвесторы активно интересуются возможностями на глобальных рынках.

BG: Почему инвесторы продолжают смотреть на зарубежные бумаги?

Н. М.: Как уже было сказано, российский фондовый рынок очень зависим от геополитики и новостей. Фундаментальный анализ, к сожалению, уже слабо работает. Даже котировки сильных и перспективных компаний снижаются под давлением негативного фона. В таких условиях многие инвесторы предпочитают зарубежные рынки, так как они отличаются большей предсказуемостью и возможностью прогнозирования. В связи с этим «брокерский туризм» — тренд, начавшийся в прошлом году,— набирает обороты.

Зарубежные площадки отличаются большими масштабами и емкостью. Капитализация одной только технологической биржи Nasdaq составляет $25 трлн, листинг на ней имеют более 3000 компаний. Капитализация рынка акций Мосбиржи на 31 марта 2023 года составила 43,44 трлн рублей ($556,90 млрд). Но дело не только в большем выборе инвестидей, но и в большей стабильности бизнеса мировых «голубых фишек». Иными словами, иностранные акции позволяют балансировать риски и хорошо диверсифицировать портфель. Немаловажным фактом являются и стабильные дивидендные выплаты. Так, по прогнозам Janus Henderson Global, по итогам 2022 года общий объем дивидендов, распределенных американскими компаниями, составил $574,2 млрд. Для сравнения, в России этот показатель на уровне $62,5 млрд.

BG: Какие страны выбирают российские инвесторы для «брокерского туризма»?

Н. М.: Основными направлениями стали соседние дружественные государства: Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Армения, Турция и Казахстан. Но несмотря на хорошие отношения между правительствами и отсутствие ограничений со стороны регуляторов, есть свои нюансы при открытии счета в каждой юрисдикции. Более того, далеко не каждая страна может похвастаться стабильной финансовой системой и прогрессивным технологиями. Например, Эмираты — неплохой вариант, но у местных брокерских компаний есть определенный лимит, начиная с которого они открывают счета нерезидентам. Техническая поддержка и торговый терминал будут на английском языке — это нужно учитывать. В Грузии и Армении слаборазвит фондовый рынок и лишь небольшое число фининститутов предоставляют возможность открыть брокерский счет нерезидентам, при этом они требуют большой пакет документов. В принципе, то же самое касается и турецких брокеров, там часто меняются условия и требования к открытию брокерского счета. К тому же языковый барьер будет большим минусом.

Многие устремились в Казахстан, который является вторым по объему рынком в СНГ после российского. Республика активно развивается в этой сфере, и ее юрисдикция понятна для россиян. В стране торговые приложения и вся техподдержка для клиентов на русском языке. Выбрать надежного брокера также не представляет особого труда. Можно обратиться к рэнкингу активности членов Казахстанской фондовой биржи (KASE). В нем представлены крупнейшие инвестиционные компании Казахстана. Некоторые из них предоставляют прямой доступ к международным финансовым площадкам, таким как Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq, кроме того, есть доступ к азиатским биржам.

Также в Казахстане фактически нет разделения на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поэтому любой может купить иностранные ETF, а также напрямую участвовать в IPO (первичное публичное размещение). Зарубежный брокер предоставляет все ресурсы для широкой диверсификации портфеля.

BG: Казахстанская фондовая биржа (KASE) обязала брокеров сегрегировать (принудительно отделять) счета россиян и белорусов от счетов других клиентов из-за требований европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. Какие риски это несет и много ли счетов попадает под эту сегрегацию?

Н. М.: Действительно, такое требование было введено, но оно касается только активов Казахстанской биржи, так как она хранит иностранные ценные бумаги в европейском депозитарии Euroclear. Например, если инвестор купил американскую акцию через KASE Global (этот финансовый инструмент будет с тикером .KZ, например, TSLA.KZ), тогда его счет попадет под сегрегацию. На самом деле таких инвесторов очень мало. Как правило, если у брокера есть прямой доступ к американским биржам, то инвесторы покупают ценные бумаги напрямую (такие инструменты будут с тикером .US). В таком случае их счета не будут сегрегированы.

BG: Есть ли риск вторичных санкций при работе через Казахстан?

Н. М.: Многих инвесторов тревожит этот вопрос. Но нужно помнить, что Казахстан не присоединился к санкционной политике, а санкции касаются только отдельных физических и юридических лиц, а не всех россиян в целом. Кроме того, чтобы полностью обезопасить себя, нужно выбирать зарубежного брокера, который применяет строгую комплаенс-политику, иными словами, проверяет каждого клиента перед открытием счета. Таким образом, брокер не подвергает себя вторичным санкциям, так как не принимает к себе неблагонадежных клиентов.

Все-таки на данный момент Казахстан среди всего постсоветского пространства является оптимальной юрисдикцией для россиян. В марте текущего года международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг страны на уровне BBB–/А-3 и улучшило прогноз на «стабильный». Это самое высокое значение среди СНГ. К тому же в республику постепенно перемещается экономическая активность, а сам Казахстан становится новым финансовым центром в своем регионе, активно развивая финтех.

BG: Как же все-таки выбрать зарубежного брокера?

Н. М.: Самое главное — выбрать дружественную юрисдикцию, иначе не получится минимизировать возможность введения ограничений. Тут, как уже было сказано, подходят ближайшие страны СНГ, особенно Казахстан. Второй момент — проверить, придерживается ли брокер комплаенс-политики. В-третьих, убедиться, что компания предоставляет прямой доступ к международным биржам, не используя европейские депозитарии Euroclear и Clearstream в цепочке хранения активов. Это основные аспекты, на которые стоит обратить внимание. Также немаловажными моментами при выборе брокера могут быть: комплект необходимых для открытия счета документов, возможность сделать все онлайн без посещения страны, а также язык торгового приложения и в целом техподдержки. Однако это уже на личное усмотрение инвестора.

BG: Какие тенденции в развитии «брокерского туризма» вы видите?

Н. М.: Сомневаться в дальнейшем развитии «брокерского туризма» не стоит, так как те факторы, которые повлияли на его развитие, остаются. Это инфраструктурные риски хранения иностранных активов в российской юрисдикции, ограничение ЦБ для «неквалов» и в целом слишком непредсказуемая ситуация на российском фондовом рынке. К тому же российские инвесторы привыкли торговать финансовыми инструментами международных рынков, поэтому просто так отказаться от них будет сложно. Инвесторы будут искать любые возможности, включая перевод активов за рубеж.