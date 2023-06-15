«Стратегию развития не меняем»

На фоне обсуждения повышения первоначального взноса по ипотеке до 20% с 1 июня этого года, а с 1 января 2024 года — до 30% спрос на квартиры в новостройках к концу весны резко увеличился. О ситуации на рынке корреспондент Business Guide Александра Тен поговорила с Наталией Коротаевской, директором по маркетингу и аналитике группы «Аквилон».

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BUSINESS GUIDE: Как вы оцениваете итоги первого квартала года для компании?

НАТАЛИЯ КОРОТАЕВСКАЯ: Мы оцениваем положительно результаты работы компании на текущий момент. Рост продаж в апреле к аналогичному периоду прошлого года составил 57%. Если говорить о первых трех месяцах года, то спрос был либо на уровне 2022 года (например, в марте), либо немного меньше, чем в январе — феврале прошлого года. Но нужно понимать, что февраль и март 2022 года запомнились ажиотажным спросом на фоне начавшейся нестабильной ситуации. Поэтому мы ориентируемся на апрель, и такой большой рост показывает, что ситуация более или менее выравнивается.

BG: С чем вы связываете этот скачок продаж?

Н. К.: Сейчас все чаще говорят об ужесточении условий по ипотечным кредитам, о росте ставок. Центробанк намерен повысить первоначальный взнос до 20%. В этих условиях компания заинтересована в том, чтобы дать большему числу покупателей приобрести недвижимость на более приемлемых условиях.

BG: Какой объем жилья вы вывели на рынок в этом году?

Н. К.: Мы начали продажи в новых очередях ЖК «Аквилон Zalive — 2» на Васильевском острове на 34 тыс. кв. м и «Аквилон Leaves — 2» площадью 82 тыс. кв. м в Московском районе. Кроме этого, вывели на рынок совершенно новый проект ЖК «Аквилон All In 3.0» в Шушарах, участок под застройку которого приобрели в прошлом году.

BG: Как изменилось поведение покупателей за последний год?

Н. К.: Сейчас люди стали приобретать недвижимость на годы вперед. Ориентируясь на размер первоначального взноса и особенно на размер ежемесячного платежа, люди более тщательно выбирают квартиры, заранее задумываясь, как могут измениться их потребности через несколько лет. Если раньше можно было приобрести студию или однокомнатную квартиру с перспективой в течение двух-трех лет расширить жилплощадь, то теперь клиенты предпочитают взять квартиру побольше и на более долгое время. Поэтому размер ежемесячного платежа должен быть комфортен для бюджета заемщика.

BG: А как трансформировался сам рынок?

Н. К.: Девелоперы много говорили о повышении требовательности клиентов как о тренде последних лет. Но сейчас мы часто слышим об упрощении продукта, уменьшении площадей квартир как об оптимизации проектов. Мы в корне не согласны с таким подходом и делаем ставку на проекты комфорт-класса, потому что именно этот продукт наиболее стабилен ко всем сложностям и колебаниям рынка.

BG: Каким стал комфорт-класс за последние годы?

Н. К.: Пандемия показала важность качественно продуманного жилого пространства. Если раньше, условно говоря, мы могли в квартире только ночевать, то ковидные годы продемонстрировали, что, оказывается, в любой момент мы можем оказаться запертыми в пространстве квартиры, поэтому оно все-таки должно максимально удовлетворять всем нашим потребностям. По этой причине в линейке предложения у нас есть как традиционные студии, однокомнатные, двухкомнатные квартиры, так и евроформаты — жилье с большими общими зонами и приватными комнатами для уединения.

BG: На какие параметры проектов люди также обращают внимание?

Н. К.: Большую роль играет благоустройство. Люди обращают внимание на наличие коммерческой инфраструктуры, потому что уже привыкли, что булочная, аптека и пункты выдачи маркетплейсов у них под боком. Они хотят иметь максимум бытовых услуг в шаговой доступности. Поэтому мы не уходим от программ благоустройства и не планируем уходить. Минимизировать затраты и делать пустые дворы, как раньше, никто не будет, это было бы большой ошибкой, ведь цикл жизни девелоперского проекта достаточно длительный. И если сейчас поддаться панике и все упростить, то непонятно, что в дальнейшем делать с таким жильем.

BG: В ваших проектах отказ от оптимизации касается также и цифровой начинки домов?

Н. К.: Безусловно. В прошлом году мы запустили в Петербурге небольшое производство планшетов для нашей системы «умного дома». И тоже не планируем отказываться от элементарного набора функций. В каждую новую версию систем «умного дома» мы включаем все большее количество предустановленных функций и переходить на уровень стандартного жилья не собираемся.

BG: Чего вы ждете от ПМЭФ-2023?

Н. К.: Рынок девелопмента является локомотивом экономики, так как он стимулирует деятельность многих смежных отраслей, создает рабочие места. Надеемся, что на форуме будут достигнуты какие-то соглашения с другими странами, которые помогут решить вопрос импортозамещения. Чтобы эти соглашения позволили нам увидеть новые пути реализации проектов, поддерживающие качество и сокращающие сроки. И, конечно, хотелось бы в целом понять вектор общей экономической ситуации.