Северо-Запад развернулся на Восток

Порты Северо-Западного региона, в наибольшей степени пострадавшие от введения государственных и корпоративных санкций Запада в прошлом году, постепенно наращивают объемы перевалки грузов, продолжая тенденцию, начавшуюся во второй половине 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузооборот балтийских портов в апреле вырос на 22%, до 25,08 млн тонн, по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 18%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Грузооборот балтийских портов в апреле вырос на 22%, до 25,08 млн тонн, по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 18%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Морские порты Балтийского бассейна, по данным Ассоциации морских торговых портов, за четыре месяца 2023 года увеличили грузооборот на 8%, до 87,7 млн тонн, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем перевалки сухих грузов вырос почти на 18%, до 37,1 млн тонн, наливных грузов — на 1,8%, до 50,6 млн тонн. Лидирует в регионе порт Усть-Луга с грузооборотом 43 млн тонн (+17,6%), порт Приморск перевалил 23,1 млн тонн (+13,2%). Большой порт Санкт-Петербург снизил грузооборот на 10%, до 13,9 млн тонн, порт Высоцк — на 12,2%, до 4,4 млн тонн.

Грузооборот балтийских портов в апреле вырос на 22%, до 25,08 млн тонн, по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 18%. «Суммарный объем перевалки в портах Балтийского бассейна по итогам апреля текущего года находится на максимальном уровне за последние два года. Среднемесячный показатель перевалки за первые четыре месяца текущего года находится на уровне около 22,5 млн тонн, что на 7% превышает показатель 2021 года и на 10% — 2022-го»,— отметили в отраслевом агентстве Infranews.

В апреле перевалка сухих грузов выросла на 49,7% год к году до 10,84 млн тонн, наливных грузов — на 7%, до 14,23 млн тонн. Большой порт Санкт-Петербург увеличил перевалку по сравнению с результатом за апрель прошлого года более чем на 50%, до 4,37 млн тонн, порт Усть-Луга увеличил грузооборот на 19%, до 12,37 млн тонн. Более половины в структуре грузооборота за месяц составили нефть и нефтепродукты: 29,3 и 26,1% соответственно.

По-прежнему серьезное падение отмечается в контейнерных перевозках, хотя темпы снижения контейнерооборота ниже прошлогодних. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна достиг в апреле максимальных значений за прошедший год и составил 106,19 тыс. TEU, что на 19% выше мартовского показателя. Несмотря на то, что темпы спада контейнерооборота снижаются, участники рынка прогнозируют загрузку терминалов не выше 20% в текущем году. Контейнерные мощности региона составляют 5 млн TEU, но по итогам 2023 года ожидается контейнерооборот менее 1 млн TEU, сказал коммерческий директор УК «Глобал Портс» Игорь Пухов. Терминалы Global Ports на Северо-Западе совокупной мощностью 3,1 млн TEU в первом квартале снизили контейнерный грузооборот на 80%. По итогам года компания рассчитывает обработать на Северо-Западе 150–170 тыс. TEU. В настоящее время в портах Санкт-Петербурга и Ленобласти работает 14 контейнерных линий из России, Китая и Ближнего Востока, пришедших на замену ушедшим международным операторам.

Погрузка энергетического угля на экспорт через порты Северо-Запада, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, в апреле оказалась выше погрузки через порты Дальнего Востока. На Северо-Запад было отправлено 4,9 млн тонн экспортного энергетического угля — на 6% больше, чем годом ранее, в том время как в дальневосточные порты за месяц было отправлено 4 млн тонн (на 3% меньше). Выросла и отправка в порты Северо-Запада экспортного коксующегося угля — на 0,9%, до 400 тыс. тонн.

В РЖД также отмечают рост погрузки в адрес портов Северо-Запада: за январь — апрель она увеличилась на 9,4%, до 34 млн тонн, в том числе перевозки угля выросли в 1,5 раза, до 15,6 млн тонн.

Новые терминалы выводят из кризиса

В конце второго квартала в порту Высоцк будет выведен на проектную мощность первый на Балтике, не считая мощностей в Калининграде, зерновой терминал ООО «Порт Высоцкий» мощностью 4 млн тонн в год. В конце апреля на нем уже начались тестовые отгрузки зерна на экспорт. Эксперты отмечают, что ввод новых мощностей будет способствовать диверсификации порта, ранее специализировавшегося на перевалке угля. Еще один зерновой терминал в порту Высоцк строит компания «Технотранс», запуск терминала мощностью 4 млн тонн в год запланирован на конец 2024 года, хотя ранее объявлялось о планах по вводу до начала 2023 года.

В порту Усть-Луга в декабре 2024 году планируется ввод терминала «Новотранса» Lugaport, рассчитанного на 24,3 млн тонн навалочных и генеральных грузов. СМИ со ссылкой на слова начальника управления инвестиций и стратегического развития Андрея Болдорева сообщали, что срок сдачи может быть перенесен на год, однако «Новотранс» опроверг это заявление, заявив, что «никаких сдвигов сроков по окончанию строительства мы не ожидаем».

Не отказываются от своих планов по строительству терминала по производству и перевалке метанола в порту Усть-Луга («Балтийский метанол») и комплекса в Приморске (ООО «Приморский УПК») структуры Ильи Трабера, хотя реальное строительство пока не началось.

В Архангельске в 2025–2026 годах планируется построить морской терминал по отгрузке свинцово-цинкового концентрата. На создание терминала будет направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд внебюджетных средств. Работа по строительству терминала будет вестись «Росатомом» совместно с Минтрансом и региональным правительством. Кроме того, предусматривается создание специализированного портового комплекса на территории города Онеги для обеспечения грузоперевозок по Севморпути, включая их накопление и хранение. Площадь объекта составит 167 га, предполагаемый годовой грузооборот составит до 1,4 млн тонн с возможностью развития до 4 млн тонн.

В порту Мурманска продолжается строительство терминала «Лавна» мощностью 18 млн тонн. Кроме того, на стадии проектирования находится контейнерный терминал компании «Русатом Карго» под Мурманском, ввод которого запланирован на 2026 год. Также реализуется проект строительства рыбного терминала «Ударник» на участке в селе Минькино Кольского района. Терминал создается для обслуживания рыбопромысловых судов, перевалки и хранения продукции, предназначенной для внутреннего и внешнего рынков. Продолжаются работы по созданию Центра крупнотоннажных морских сооружений, комплекса по перевалке СПГ, перегрузочного терминала минудобрений «Тулома» мощностью 4 млн тонн.

Неоднократно в прошедшем году объявлялось о планах по строительству на Северо-Западе белорусских портов. В частности, по словам губернатора области Андрея Чибиса, на западном берегу Кольского залива планируется построить специализированный терминал по перевалке белорусских удобрений мощностью 5–7 млн тонн. В начале марта министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщал о намерении в этом году принять решение о целесообразности строительства собственного морского порта в Мурманской области. Через Санкт-Петербург республика, по словам президента Александра Лукашенко, также планирует переваливать на экспорт около 7 млн тонн грузов. Пока Белоруссия пользуется существующими российскими мощностями. Так, транзит белорусских удобрений через территорию Россию в 2022 году увеличился в 76 раз к уровню 2021 года, до 3,54 млн тонн. В январе — марте 2023 года перевалка белорусских грузов выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,13 млн тонн, в том числе через петербургский порт было перевалено 823 тыс. тонн.

Государство подставляет плечо

Правительство России предпринимает определенные шаги для оживления грузоперевозок через порты региона. В частности, компенсируются затраты (до 100%) на транспортировку по поставкам промышленной продукции лесопромышленного комплекса, осуществляемые через морские порты Северо-Западного федерального округа.

Также в конце мая стало известно о планах правительства РФ по выработке очередных мер поддержки экспортеров. По словам заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова, в ближайшее время должно принято постановление о субсидировании предприятий, отправляющих свою продукцию на экспорт морским транспортом через порты Северо-Запада. Документ разработан Минпромторгом России и находится на рассмотрении правительства РФ. По мнению господина Иванова, это решение должно дополнительно стимулировать увеличение перевозок, в том числе контейнерных.

Госкорпорация «Росатом» также намерена внести вклад в диверсификацию географии экспорта, предлагая переориентировать экспорт российской нефти, из портов Балтийского моря на Севморпуть. Как доложил глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина 17 мая, в настоящее время этот вопрос прорабатывается совместно с российскими компаниями — экспортерами нефти и нефтепродуктов. Эксперты неоднозначно оценивают эту инициативу, отмечая недостаточное количество судов арктического класса, спорную экономическую эффективность и значительные сроки осуществления.

Вячеслав Калашников