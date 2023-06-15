Портфели лучше придержать

Запас прочности и регулятивные меры ЦБ помогли российским банкам справиться с вызовами и вернуться к нормальному режиму работы. Но риск роста просрочки остается актуальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам года доля прибыльных банков в России составила 82%, а доля прибыльных банков в активах — 77%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По итогам года доля прибыльных банков в России составила 82%, а доля прибыльных банков в активах — 77%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банковская система, ставшая одной из главных целей санкционного давления, смогла сохранить устойчивость и даже получить прибыль по итогам прошлого года. Справляться с вызовами помогли регуляторные меры ЦБ, поддержка экономики со стороны правительства и накопленный в «хорошие» годы капитал, согласны эксперты. В результате уже в начале второго полугодия 2022 года банки смогли выйти на прибыльную траекторию и закончили год с чистой прибылью 203 млрд рублей (в 2021 году — 2,3 трлн рублей).

По итогам года доля прибыльных банков составила 82%, а доля прибыльных банков в активах — 77%, отмечает вице-президент Ассоциации в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов. Он считает, что сектору существенно помогли госпрограммы льготного кредитования, а действия ЦБ по поддержанию рынка привели к увеличению концентрации рынка: к концу года в России оставалось 327 банков, в начале года их было 370. При этом, по словам юриста, лучше всего с кризисной ситуацией справились банки, делающие упор на работе с малым и средним бизнесом.

Попадание в санкционные списки крупнейших банков и, как следствие, потеря возможности проводить часть привычных операций привели к развороту тренда на концентрацию сектора, который наблюдался более десяти лет, считает управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Часть клиентов подсанкционных банков стала открывать счета в крупных и средних региональных банках и «дочках» кредитных организаций из дружественных стран. Убытки первой половины прошлого года и переток клиентов привели к тому, что топ-10 банков понесли совокупный убыток по итогам 2022 года в размере около 200 млрд рублей, а банки с 11-го по 100-е место, наоборот, демонстрировали рост прибыли на фоне наращивания объемов бизнеса.

ЦБ сохраняет меры поддержки

Большую часть прибыли сектор получил в третьем квартале 2022 года, когда в результате формирования резервов начала восстанавливаться процентная маржа, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На декабрь пришлось 342 млрд рублей благодаря валютной переоценке из-за снижения стоимости рубля и увеличения объемов ипотечного кредитования до рекордных значений. Основной вклад общий финансовый результат внес Сбербанк, который завершил год с чистой прибылью в 300 млрд рублей.

Среди основных мер ЦБ, которые поддержали рынок, господин Чернов называет послабление в части норматива структурной ликвидности, а также в отношении резервов под возможные кредитные потери. Тем не менее докапитализация в 2022 году все-таки потребовалась 29 банкам на сумму 180 млрд рублей.

«К моменту начала СВО банковская система РФ накопила высокий запасу прочности. Влияние целого ряда рисков было ограниченным во времени, при этом кредитный риск, связанный с возможным ухудшением качества кредитного портфеля, проявил себя достаточно мягко»,— говорит управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В результате по итогам года рост кредитного портфеля составил 14,7% в корпоративном и 9,5% в розничном сегментах. К концу прошлого года отрасль начала справляться и с фиксировавшимся в отдельные месяцы 2022 года оттоком средств физических лиц.

Что касается капитальной позиции, то сектор в начале 2022 года обладал избытком капитала, превышающим 5 трлн рублей, добавляет Валерий Пивень. Такая сумма в несколько раз превышала убытки от потерь, связанных с валютной переоценкой. Благодаря этому кредитные организации в большинстве своем не испытывали проблем с капитальной позицией.

На фоне нормализации ситуации в банковском секторе ЦБ РФ начал постепенно выходить из регуляторных послаблений еще в прошлом году, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В частности, в условиях роста структурного профицита ликвидности и значительной нормализации ситуации на финансовых рынках регулятор с 1 августа 2022 года начал поэтапно повышать нормативы обязательных резервов для банков, а с начала 2023 года была отменена часть мер поддержки, в том числе связанных с переоценкой стоимости ценных бумаг и фиксацией курсов валют для расчета нормативов.

В то же время в условиях высокой неопределенности относительно кредитного качества ЦБ продлил послабления по формированию резервов по кредитам гражданам и бизнесу, добавляет господин Додонов. Чтобы не допустить сжатия кредитного портфеля в условиях отмены отдельных регуляторных послаблений, регулятор временно отменил надбавки к нормативам достаточности капитала.

Кредитный риск в приоритете

Основным риском, имеющим значение для отрасли сейчас, является возможность отложенного ухудшения качества кредитного портфеля, считает господин Пивень. Послабления Банка России в 2022 году позволили не создавать резервы по кредитам заемщикам, столкнувшимся со снижением платежеспособности по ряду причин. Однако если восстановление экономики затянется, негативное влияние операционной среды на таких заемщиках будет сказываться. Кроме того, АКРА отмечает рост аппетита кредитных организаций к риску (в том числе в сегменте необеспеченного кредитования), что может потребовать вмешательства ЦБ для сдерживания роста портфелей.

Руслан Коршунов считает одним из ключевых негативных трендов рост долговой нагрузки населения при слабой динамике доходов. Эксперт подчеркивает, что такая тенденция несет в себе риски постепенного вызревания проблемных кредитов, и может привести к формированию повышенных резервов и сокращению доходов бизнеса за счет снижения покупательской активности клиентов.

Для охлаждения рынка ЦБ в начале года уже ввел ряд точечных мер: макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам, макропруденциальные надбавки и повышенные нормы резервирования отдельных продуктов по ипотеке. В течение года не исключено дальнейшее усиление регулирования для ограничения наиболее рискового кредитования, считает господин Коршунов.

«Указанные меры, вероятно, будут оказывать сдерживающее влияние на рынок розничного кредитования. Однако они выглядят в целом оправданными в текущих условиях и должны сделать рост рынка более здоровым, без чрезмерного накопления рисков»,— говорит господин Додонов.

Владимир Чернов среди основных факторов, влияющих на устойчивость банков, выделяет достаточность капитала и резервирования и все тот же рост потребительского и ипотечного кредитования (за счет невысокой ключевой ставки и различных госпрограмм). А Даниил Болотских, аналитик компании «Цифра Брокер», добавляет к значимым рискам возможный отток средств клиентов. Впрочем, на конец марта 2023 года на балансе банков находилось 16 трлн рублей ликвидных активов, что позволяет покрыть почти половину средств физлиц, в случае их оттока, подчеркивает аналитик.

К старым рекордам

Первый квартал 2023 года был достаточно удачным для банков. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, макроэкономические условия были относительно стабильными. Прибыль за первые три месяца составила 881 млрд рублей, количество прибыльных банков — 270, на них приходится 98% активов банковской системы.

По мнению управляющего директора НКР Михаила Доронкина, прибыль сектора по итогам 2023 года может составить 2,4–2,6 трлн рублей и обновить рекорд двухлетней давности. Рост финансового результата будет обусловлен прежде всего улучшением маржинальности при одновременном росте объемов кредитования. «Мы ожидаем достаточно высокие темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса, ипотеки, необеспеченного розничного кредитования»,— говорит господин Доронкин. Даже с учетом ожидаемого резервирования по заблокированным активам общие расходы на создание резервов могут снизиться примерно на 1 трлн рублей в сравнении с 2022 годом, подчеркивает он.

«Эксперт РА» прогнозирует положительную динамику во всех сегментах кредитного рынка. В корпоративном кредитовании драйвером останется сегмент МСБ, который по итогам года сможет вырасти не менее чем на 25%. При этом просроченная задолженность по кредитам МСБ может впервые опуститься ниже аналогичного показателя по кредитам крупного бизнеса, говорит господин Коршунов. В рамках базового прогноза агентство закладывает рост доли просроченной задолженности у крупного бизнеса до 6,5%, а у кредитов МСБ — всего до 6%.

В 2023 году активизировался спрос на потребительские кредиты, вернулся интерес к автокредитованию, а темпы роста ипотечного портфеля приблизились к докризисной динамике, увеличивается и кредитный корпоративный портфель, перечисляет Наталья Ващелюк. Что касается средств клиентов, то, по словам аналитика, позитивная динамика сохраняется в корпоративном сегменте и в том числе по бюджетному каналу. Тогда как динамика средств населения по-прежнему менее уверенная: в конце марта объем средств населения на банковских счетах был вблизи уровней начала года.

«Мы ожидаем, что проинфляционные факторы, усиливавшиеся в последние месяцы, в ближайшее время приведут к росту фактической инфляции и к повышению ключевой процентной ставки. Это несколько сдержит рост кредитного портфеля в розничном и корпоративном сегменте»,— говорит аналитик Совкомбанка.

Виктория Алейникова