Выдержать высокое напряжение

Несмотря на то, что в 2022 году из России ушли многие западные компании, ситуацию на рынке электроэнергетики нельзя назвать критической. Более того, эксперты настаивают, что отрасль гораздо лучше других секторов экономики пережила последствия санкций. С чем связан оптимизм участников рынка, каковы последствия консолидации и ждать ли роста энергопотребления в этом году, узнавала корреспондент Business Guide Марина Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году потребление электроэнергии в РФ выросло на 1,6%, это сопровождалось увеличением выработки генерирующими компаниями и ростом их выручки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В прошлом году потребление электроэнергии в РФ выросло на 1,6%, это сопровождалось увеличением выработки генерирующими компаниями и ростом их выручки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Текущее состояние электроэнергетического комплекса России оценивается высоко, так как на нем не очень сильно отразилось внешнее давление в 2022 году, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его мнению, электроэнергетические компании переживают последствия санкций намного лучше других секторов российской экономики, так как их бизнес нацелен преимущественно на внутренний рынок, не зависит от импорта сырья и лишь немного зависел от импорта оборудования и комплектующих, что удалось быстро решить с помощью переориентации на других поставщиков.

«Санкции и уход западных компаний прошли для сектора относительно безболезненно, если сравнивать с рынком в целом. К примеру, электросетевой комплекс эффекта санкций практически не почувствовал вообще благодаря высокой степени импортозамещения»,— соглашается Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам».

Для генерации ситуация чуть сложнее. Многие компании столкнулись с проблемами в эксплуатации иностранных турбин для ТЭС и ВИЭ, а также при строительстве новых объектов на фоне ухода Siemens, GE, Vestas и ряда других компаний. «Проблема, как показывает реальность, постепенно решается за счет китайских поставщиков. Кроме того, Минэнерго дало послабления для генкомпаний, разрешив отсрочить вводы по ДПМ и КОММод, а также выводить в резерв блоки на западных турбинах. В остальном сектор был и остается слабозависимым от западных стран: можно лишь, пожалуй, упомянуть отказ Финляндии и стран Прибалтики от российской электроэнергии, но, руководствуясь результатами "Интер РАО" за 2022 год, можно сказать, что эффект таких решений на компанию также был крайне ограниченным»,— продолжает господин Ковалев.

Консолидация как последствие

Что касается электротехнического оборудования для выполнения текущих обязательств и ремонтов, то, по словам Алексея Камынина, директора ООО «Челябинский завод электрооборудования», основная номенклатура изделий на рынке присутствует. «Производители — отечественные заводы загружены заказами»,— констатирует он.

К позитивным моментам Владимир Чернов также относит рост потребления на 1,6% по итогу 2022 года, что сопровождалось увеличением выработки генерирующими компаниями и ростом их выручки. «Выручка генерирующих компаний в 2022 году выросла на 8% в годовом выражении, до 2,4 трлн рублей»,— уточняет он.

Среди крупнейших компаний сектора электроэнергетики эксперты выделяют группу «Интер РАО», группу «РусГидро», АО «Концерн "Росэнергоатом"», ООО «Газпром энергохолдинг» (контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2»), ПАО «Квадра», ПАО «Россети», ОАО «Сетевая компания». При этом на начало 2023 года общая установленная мощность электростанций России продолжает расти. «Рост составляет 247 601,8 МВт, что на 0,41% выше значений начала 2022 года (246 590,9 МВт)»,— напоминает господин Камынин. Господин Ковалев добавляет, что, по последним данным, энергопотребление по РФ с начала года выросло на 0,5–0,7%. «Это неплохо с учетом результатов 2022 года (+1,5% год к году) и особенно высокой базы января и февраля 2022 года. Это подтверждается и уже опубликованными данными ряда компаний за первый квартал: в частности, "Юнипро" сообщила о росте выручке по РСБУ на 6,3% год к году»,— объясняет эксперт.

При этом, по его мнению, наиболее яркое последствие событий последнего года для электроэнергетического сектора — это консолидация. «Нельзя сказать, что до 2022 года консолидация не имела места, но сейчас ее темпы заметно ускорились. В первую очередь это касается электросетевого комплекса, где количество ТСО (территориальные сетевые организации) сокращается кратно: к примеру, к 2025 году, согласно Минэнерго, их останется лишь 351 (сейчас их 1291). Здесь же можно отметить объединение ФСК и "Россетей", потенциальную продажу долей Uniper и Fortum крупному игроку»,— объясняет эксперт. По его мнению, ответить на вопрос о том, насколько позитивна такая тенденция, сейчас тяжело, можно лишь сказать, что контроль государства над отраслью безусловно вырастет. «А вот тренд на рост энергопотребления — тенденция, безусловно, положительная»,— заключает он.

В ожидании светлого будущего

Минэнерго и прочие регуляторы остаются позитивно настроенными относительно потребительского спроса на электроэнергию в 2023-м и последующих годах. Так, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью ТАСС отметил, что по итогам 2023 года рост энергопотребления ожидается на уровне 1,3–1,5% без учета новых регионов. «Основания для таких прогнозов действительно есть: электрификация на востоке и юге России, а также промышленный рост по РФ в целом вкупе с ростом тарифов на уровне инфляции позволяют рассчитывать на неплохие финансовые результаты сектора. Все, конечно, будет зависеть от того, какие темпы ВВП сможет показать российская экономика в ближайшие годы, поскольку энергопотребление и ВВП по понятным причинам исторически показывают высокую корреляцию»,— замечает господин Ковалев.

При этом, в соответствии с утвержденной Минэнерго РФ схемой и программой развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы, прогноз потребления электрической энергии и мощности учитывает свыше 1300 инвестиционных проектов суммарным потреблением 85,8 млрд кВт•ч. Также, согласно документу, потребление электроэнергии в ЕЭС РФ в 2023 году может достигнуть 1,12 трлн кВт•ч, в 2028 году — 1,23 трлн кВт•ч. Данная схема предполагает ввод 14,74 ГВт мощностей до 2028 года, в том числе 2,7 ГВт атомных станций, 9,9 ГВт тепловых электростанций и 3 ГВт ВИЭ.

Объем увеличения установленной мощности, связанного с реконструкцией, модернизацией, перемаркировкой генерирующего оборудования, составит 1,45 ГВт до 2028 года.

По прогнозам Freedom Finance Global, развитие отрасли электроэнергетики во многом будет зависеть от состояния российской промышленности, так как промпредприятия составляют львиную доля спроса на электроэнергию. «По сравнению с прошлым годом объемы промышленного производства в России начнут восстанавливаться на фоне эффекта низкой базы и увеличат электропотребление в стране. Официальная статистка уже начинает это подтверждать, так как начиная с апреля прошлого года по февраль текущего года объемы промышленного производства в России в годовом выражении снижались ежемесячно, а в марте 2023 года они уже показали рост на 1,2% год к году. В апреле прогнозируется рост объемов промышленного производства в РФ на 5,3% в годовом выражении»,— говорит господин Чернов.

Павел Марышев, директор по развитию ООО «Энергия Плюс», полагает, что будущее единой энергетической системы РФ зависит в первую очередь от регулятора. «Тарифное образование, доработка механизмов ДПМ и ДПМ ВИЭ, создание условий для сдерживания тарифов, пересмотр политики в части перекрестного субсидирования, стимулирование локализации генерирующего оборудования и профильной научно-исследовательской работы — вот перечень вопросов, требующих первостепенного внимания. Если российские энергетики, промышленники и регулятор смогут скоординироваться, разработать конкретный комплексный план по модернизации объектов ЕЭС, учитывающий интересы всех сторон, то будущее российской генерации — вполне безоблачное»,— констатирует он.

По словам господина Камынина, российское производство получает преимущество перед бывшими зарубежными партнерами, нужно грамотно им воспользоваться. «Сейчас на внутреннем рынке разворачивается конкуренция за возможность занять освободившиеся ниши»,— убежден он.