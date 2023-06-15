Довести интеллект до ума

Технология ИИ является одним из самых быстро развивающихся направлений в науке и технике, и многие компании и организации во всем мире заняты исследованиями в этой области. Эксперты подчеркивают, что РФ пока что находится в роли «догоняющей», а дальнейшее развитие ИИ в стране может затормозиться из-за внешних ограничений. Вместе с тем собеседники Business Guide признают, что в последние годы наблюдаются позитивные изменения в части внедрения ИИ в различные сферы российской экономики, что стало возможным, в том числе, из-за того, что это стало приоритетной государственной задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам «Сбера», внедрение ИИ в различных отраслях экономики РФ может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По оценкам «Сбера», внедрение ИИ в различных отраслях экономики РФ может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Текущее состояние технологии ИИ в мире можно оценить как активно развивающееся, с большими инвестициями и научными достижениями. «В России также наблюдается прогресс, но сравнительно меньший относительно мировых лидеров, к которым можно отнести США и Китай»,— отмечает Роман Михайлов, руководитель R&D-направления в компании Skyeng. По его мнению, достаточно оценить объем инвестиций — и разрыв будет колоссальным. Так, по данным НИУ ВШЭ, Россия входит в топ-20 стран по исследованиям в области ИИ с долей 2,4%.

Вместе с тем собеседники BG признают, что в последние годы в России внедрение решений на основе ИИ в разные отрасли стало приоритетной государственной задачей. Так, в конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения для внедрения технологий ИИ в каждой отрасли экономики и соцсферы. Кроме того, глава государства постановил продлить до 2030 года срок поддержки исследовательских центров в сфере ИИ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Рынок ИИ в России показывает позитивную динамику уже несколько лет, и одна из причин подобного положения дел — активная государственная поддержка. Поддержка осуществляется в различных форматах, включая гранты для разработчиков ИИ-решений, поддержку исследовательских центров и проектов по внедрению ИИ в реальном секторе, реализацию инфраструктурных проектов, а также подготовку специалистов в области ИИ»,— указывает Евгений Зараменских, профессор, руководитель департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Кроме того, по оценкам «Сбера», внедрение ИИ в различных отраслях экономики РФ может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году. Впрочем, Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, полагает, что в ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть некоторые трудности с сокращением отставания России в сфере развития ИИ из-за различных внешних ограничений, отсутствия технологий, оборудования и комплектующих.

Лидеры и отстающие

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, проведенному в конце 2022 года с использованием системы анализа больших данных iFORA, в стране сегодня представлен весь портфель базовых ИИ-технологий и продуктов. Чтобы понять, в какие сферы жизни успел проникнуть искусственный интеллект, можно обратиться к Индексу готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта. «К отраслям-лидерам относятся финансовые услуги и IT: более 50% организаций в них уже используют ИИ. Около 20% организаций применяют ИИ в здравоохранении, на транспорте, в топливно-энергетическом комплексе и в обрабатывающей промышленности. Наименьшее проникновение ИИ наблюдается в агропромышленном комплексе, строительстве, науке и социальной сфере. В среднем же по отраслям более 30% компаний планируют внедрение ИИ в ближайшие несколько лет»,— объясняет господин Зараменских. При этом, по данным Национального центра развития искусственного интеллекта, в России насчитывается более 800 компаний в сфере ИИ, причем более 90% из них — малые IT-компании. Лидерами этой сферы являются такие гиганты, как «Яндекс», «Тинькофф», VK, Сбербанк.

По мнению Владимира Дорецкого, руководителя компании Height Line, одна из ключевых стратегий развития искусственного интеллекта в России заключается в создании прочной экосистемы, которая стимулирует инновации и сотрудничество между компаниями, научными учреждениями и правительством. «Это способствует развитию и внедрению новых технологий, повышает конкурентоспособность и создает благоприятные условия для развития искусственного интеллекта»,— отмечает господин Дорецкий.

По словам Александра Кобозева, директора направления Data Fusion Лиги цифровой экономики, в настоящее время в России активно развиваются решения прикладного алгоритмического ИИ, например, обработка естественного языка (NLP — Natural Language Processing). «Этим можно объяснить развитие и появление новых моделей отечественных голосовых помощников, которые доступны пользователям»,— добавляет он. Также широко развиваются технологии компьютерного зрения (CV). «Если в 2019 году рынок оценивался в 8 млрд рублей, то, ожидается, что к концу 2023 года он будет составлять 23 млрд рублей. Компьютерное зрение используется в городском хозяйстве: например, именно CV стало основой для Face Pay (оплата взглядом) в московском метро»,— объясняет он.

Рассуждая о проблемах развития технологий ИИ в нашей стране, эксперты в их числе назвали технические сложности, проблемы с защитой данных и приватностью, а также этические вопросы. «Поскольку ИИ использует большое количество данных для обучения, и это может создать проблемы конфиденциальности. Сбор, хранение и использование данных должны соответствовать законодательству и обеспечивать защиту личных данных»,— рассказывает Виктор Лаврентьев, генеральный директор ООО «Стадия П». Кроме того, эксперт полагает, что алгоритмы ИИ могут вести себя дискриминационно, если они основаны на некорректных данных или при обучении были нарушены принципы нейтральности и беспристрастности. «Это может привести к неравенству и несправедливости. ИИ может делать ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. В этом случае важно установить ответственность за принятые решения и реализовать меры по управлению рисками»,— считает господин Лаврентьев.

Продолжая тему этичности использования ИИ, эксперт Павел Лебедев опасается, что сервисы генерации изображений могут создавать контент (в том числе фейковый), используемый для информационных войн и скандалов.

Эксперт в области ИИ Денис Кондратьев убежден, что в настоящее время современные технологии ИИ начинают коренным образом изменять глобальный ландшафт рисков и угроз. «Как и при любых крупных изменениях, возникают дисбалансы, которые могут привести к местным или даже мировым социальным кризисам. Эти перемены происходят слишком быстро, что общество и государство не успевают адекватно реагировать и приспосабливаться. Проблема заключается не в технологиях и прогрессе, который нельзя остановить, а в тех, кто использует эти технологии или, что может быть еще опаснее, отстает в их освоении»,— предостерегает господин Кондратьев.

В НИУ ВШЭ замечают, что в настоящее время активно обсуждаются возможности регулирования решений на базе ИИ. «Ожидается, что в основе регулирования будет лежать перечень областей, в которых использование ИИ является недопустимым. О разработке соответствующего законопроекта ранее сообщала "Единая Россия". Схожие тенденции наблюдаются и в других странах, включая Китай, Италию, Германию, США»,— говорит Евгений Зараменских.

Кто первый на выход?

ИИ уже начинает замещать некоторые профессии, связанные с массовым производством или работой с большими объемами данных. «В ближайшие годы, возможно, он заменит некоторые профессии в сферах торговли, сервиса и транспорта. Однако ИИ не заменит профессии, требующие большого уровня творческих способностей, такие, как, например, психологи, учителя и художники, но даже в этой сфере он может стать серьезным подспорьем для специалистов»,— уверен разработчик Александр Елистратов.

Владимир Чернов, в свою очередь, считает, что первыми на замену стоят переводчики. «Возможно, юристы, адвокаты, прокуроры и судьи. ИИ прекрасно справляется с написанием текстов, поэтому теоретически он может заменить сценаристов, писателей, журналистов, копирайтеров, а со временем — даже и композиторов. Но недавние забастовки сценаристов в Голливуде показали, что люди будут бороться за свои рабочие места»,— прогнозирует эксперт.

Роман Михайлов добавляет, что замена отдельных профессий будет стимулировать создание новых, связанных с ИИ, и переход существующих работников на более высококвалифицированные позиции. «Например, может развиться такая новая специальность, как промт-инжиниринг, в которой будут сочетаться все современные 4К (коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление) и умение правильно поставить задачу нейросети, чтобы с наилучшим качеством получить от нее то, что нужно). Кроме того, на мой взгляд, промт-инжиниринг может стать фундаментальным навыком большинства профессий в будущем, поскольку с каждым годом мы обрабатываем все больше информации в любой сфере, и умение ее грамотно компилировать и делать выводы станет необходимостью»,— рассуждает он.

С ним солидарен Евгений Ермаков, руководитель группы разработки в Роскадастре, полагающий, что внедрение ИИ и роботов не приведет к безработице. «Здесь основная задача — создать на базе государства образовательные центры по переобучению и обучению появившимся специальностям»,— говорит он.

Марина Ковалева